去角質｜精選10款身體磨砂膏　Dior香味持久溫和　告別暗沉粗糙

夏天到了，待換上熱褲、吊帶背心、比堅尼之前，女孩們是否有先檢視過自己身體肌膚的細節呢？想要提升夏日回頭率、異性好感度，手腳、肌膚細節處可不能暗沉又粗糙！



這次小編精選十款2024最新「身體去角質磨砂膏」，提前為妳的精緻好狀態完美助攻。

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10款身體去角質磨砂膏推薦（Malin+Goetz官網；01製圖）

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1. Dior

Miss Dior的甜美花香是否也讓你著迷呢？延續此款初戀香氣的體香秘密，今年品牌嶄新推出玫瑰磨砂沐浴油。採用高濃度「格拉斯玫瑰精油」作為基底，柔和上細緻去角質微粒，不僅能溫和帶走老廢角質，更能適度滋潤肌膚，賦予你更持久的體香。

Miss Dior玫瑰磨砂沐浴油，$575



2. L'Occitane

L'Occitane在身體保養方面的專精總是讓人很放心，這款雅枝竹身體磨砂膏，不同於過往的乳油木招牌成分，反而選用滋潤度、修護性更高的地中海菊薊作為成分核心，同時結合積雪草、金盞花萃取、七葉樹皂甘的紓緩效能，使嫩膚、舒敏感受更卓越。

L'Occitane雅枝竹身體磨砂膏，$400



3. Biotherm

你可能不曉得，待進軍臉部保養市場之前，Biotherm其實也是美體界的翹楚！延續當家明星奇蹟煥膚系列的高效能滋養，這款磨砂凝膠更採用「天然杏桃顆粒」作為去角質核心，細緻顆粒溫和、不刺激，帶走粗糙膚觸之餘，也有效提亮膚色、修護暗沉。

Biotherm奇蹟煥膚身體輕磨砂凝膠



4. Aesop

為滿足現代人高效率的沐浴需求，Aesop打造此款清潔、去角質二合一的高效潔膚單品！經典舒爽的天竺葵香氣，搭配滿滿高潤度草本植物油，以及浮石和竹莖所製成的細緻天然去角質顆粒，輕盈凝露狀質地搓洗上肌膚，溫和不留負擔感。

Aesop天竺葵身體去角質露，$290



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5. Sabon

說起去角質磨砂膏，就不得不提Sabon！旗下經典死海鹽磨砂膏系列今年全面革新，擁有更保濕的摩洛哥堅果油、有機甜杏仁油、有機荷荷巴油三大滋養，同時富含更天然的成分屬性，以及更持久的香氣續航力，讓你沐浴後一整天都能保有宜人體香。

Sabon嬌貴茉莉死海鹽淨化修護身體磨砂，$460



6. Malin+Goetz

崇尚簡約保養守則的Malin+Goetz，也是敏感膚質挑選身體保養時的好選擇。這款有著草本尤加利清香的磨砂膏，不光蘊含乳酸和杏仁酸的化學煥膚效能，質地中更包裹著火山礦物質去角質顆粒，搓系後泡沫細緻、滋潤感適度，更能為你的肌膚留下舒爽感。

Malin+Goetz eucalyptus hand+body scrub，$330



7. Le Labo

隨著美容市場逐日壯大，去角質產品在顆粒方面的天然成分選擇也愈來愈有創意！像是這款來自Le Labo的身體去角質霜便採用咖啡豆顆粒作為基底，揉合上天然油脂，去角質過程很有包覆感、像玩泥巴般充滿趣味，且使用後肌膚滋潤不乾澀。

Le Labo Body Scrub（Coffee）



8. Drunk Elephant

同樣以簡單、溫和的成分視為保養原則，Drunk Elephant旗下這款身體磨砂膏擁有高保濕植物油的滋潤感受，同時兼具研磨咖啡豆及蔗糖晶體的溫和去角質效能，有效帶走粗糙死皮，並還肌膚柔嫩、滋潤的觸感。

Drunk Elephant Sugared Koffie™ Almond Milk Body Scrub，$265



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9. Grown Alchemist

向來以安心、無添加的成分屬性深受全球消費者喜愛的Grown Alchemist也是夏日養膚的新選擇！這款珍珠身體去角質乳霜，選用瓜拿納籽萃取、印加果籽油等植萃配方，有著高保濕力、同時更不失去角質效果，搭配上香草、依蘭依蘭、茉莉花所調和的柔軟花香，使每一週的沐浴時光更加讓人期待。

Grown Alchemist珍珠身體去角質乳霜，$240



10. Lush

沐浴時光在Lush心中就猶如充滿歡樂笑聲的遊戲時間，延續這項初心，這款魔法水晶磨砂沐浴露不僅帶有迷迭香和鼠尾草的清新香氣，更結合三種薄荷的沁涼爽膚感受，搓洗上肌膚帶走了老廢角質，也帶走了疲勞與燥熱。

Lush魔法水晶磨砂沐浴露，$220



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