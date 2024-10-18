染髮前曾用「一產品」易被Salon拒收？髮型師：嚴重可致頭髮斷裂

原來用這些染劑染髮會被拒收？泡泡染、植物染等開架式染劑都上榜，髪型師吐真實原因。



近年來受到時尚潮流影響，美髮、美甲還有醫美相關的美業越發興盛，染髮就是其中一項可以快速改變一個人外在形象的方法。

染髮前必知，髮型師不喜歡的染劑，卡色背后除成分外，曾染髮色系也有影響！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

網民熱議染髮用泡泡染、植物染去Salon會被拒（pexels@Maria Geller；01製圖）

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不論是年輕人想變換髮色轉換心情，還是銀髮族想遮蓋花白的頭髮，都可以透過髮廊、家人或是自己DIY來改變造型，不過近日台灣網絡上卻流傳著「用了何首烏染髮劑會被設計師拒收」這一說法，讓一眾網友紛紛好奇真實性，貼文曝光後吸引近55萬人次瀏覽。

髪型師最討厭的NG行為？泡泡染、植物染都上榜

市面上的染劑可分成三類，包括暫時性、半永久及永久型染髮劑，其中髮廊染劑、泡泡染、植物染就屬於永久型染劑，透過染料、雙氧水及苯二胺等化學物質的作用下，使染劑能順利附著在皮質層的麥拉寧色素體上，並順利顯色。

儘管每個產品染髮的原理都相似，但對頭髮造成的影響卻隨著產品成分而有所不同。近日在社群軟體Threads上就有網友以「用了何首烏染髮劑會被設計師拒收」為題，說明自己曾在IG Reels上看見專業髪型師嚴厲拒收使用過何首烏染髮劑客人的影片，好奇背後的原因。

貼文發布後引來多位髪型師現身說法，分享自己的接客經歷並表明這款染劑對後續染髮上色的影響，

「何首烏會超級嚴重卡色，設計師最害怕的東西」

「會卡色，上漂粉也褪不了色，會變得很可怕」

「不好上色，即便漂也不一定可成功，要留長全剪重來了」

「真的拒收！因為雖然標榜何首烏是天然的，但其實有太多我們不確定的成份，會造成卡色，甚至藥水上去之後頭髮斷裂的問題，所以寧可不要冒險」

「何首烏只有名字聽起來天然，其實造成髮型師非常多的困擾，無法燙髮、無法改色，更無法漂髮換流行色，所以有用何首烏基本上都會被退貨」



受卡色困擾的網民也紛紛勸導大家不要隨意使用開架式染劑，

「何首烏染髮劑是非常傷頭髮跟頭皮的工業用劑，要解決何首烏的殘留需要用很多藥劑才能救回自己原本的頭髮，荷包跟頭皮都很傷，千萬不要用」

「我自己用泡泡染染過頭髮，後來自己要漂髪，就發現卡色狀況」

「現在還在卡色中」

「百分之1000是真的，卡色很嚴重」

「何首烏用漂粉也不一定漂得乾淨，基本上還是卡在那邊褪不掉色」



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甚至就連髪型師也全都一面倒反對客人選擇類似快速染髮產品，

「通常何首烏或泡泡染，凡是自己DIY染髮我都拒接」

「何首烏、開架式染劑、泡泡染全部都卡色卡到爆」

「何首烏染、銀離子染、昆布染、泡泡染，一律退退退」



「卡色」是什麼？這2種色系避免染

「卡色」的意思就是在染頭髮後，因染髮劑中的重金屬成份過重，造成色素粒子滲透到髮絲毛鱗片，導致下一次染髮時顏色上不去、顏色斑駁或是漂髮漂不乾淨。在褪色的過程，除了費時費力，也會加重頭皮的負擔，因此髪型師接客時多會事先詢問消費者髮質狀況，避免這類情況發生。

此外，時尚美妝網站《VISAGES》提到，造成卡色的原因無非是染了紅黑色系、使用酸性染、開架式染髮劑，又或者是使用過多補色產品，這些行為的共通點是會讓色素粒子附著在頭髮上，造成後續染髮問題。尤其是染過紅、黑色系的人，由於色素粒子相較於其他顏色來得更重、不容易覆蓋上去，若要染到理想中的夢幻髮色，只能透過漂色、矯色等方式，不利於頭皮健康，因此不建議大家染這兩個色系或自行操作染髮。

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