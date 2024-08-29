5款女星減齡髮色推介　楊冪、宋慧喬、賈靜雯同款　染完即減10歲

現代女性在追求年輕和美麗的道路上，髮色的選擇扮演著舉足輕重的角色。對的髮色不僅能增添自信，還能讓你瞬間減齡10歲，輕鬆擁有青春感。



以下推薦女明星同款減齡髮色，無論是賈靜雯的霧感手刷染、許瑋甯的巧克力棕，還是郭雪芙同款櫻花粉都超級好看，也提供各位髮色靈感，快準備存圖，手刀預約髮型師啦~

楊冪、宋慧喬、賈靜雯等人同款，5款女明星髮色公開，一染即減齡又時尚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5款女明星同款減齡髮色推介（Instagram@aohsuehfu；01製圖）

+ 25

1. 賈靜雯──霧感手刷染

賈靜雯在前陣子剛換上了一款全新的霧感手刷染髮色，迅速引起了眾多網友的關注和熱議。這款髮色不僅需耗時8小時染成，更展現出細緻的線條挑染效果，完美地提升了髮絲的質感和層次感。霧感手刷染帶來了一種若隱若現的柔和感，不僅可以柔化臉部輪廓，還能讓整體氣質更加溫婉優雅，達到減齡效果。

2. 許瑋甯──巧克力棕

巧克力棕色一直是顯白，且凸顯頭髮質感的經典選擇，而許瑋甯的巧克力棕髮色更是將這一點發揮到極致。這款髮色不僅適合各種膚色，還能讓髮絲看起來更加健康亮麗，充滿光澤感。巧克力棕色帶有自然的暖調，能夠柔和面部線條，讓整體氣質更加柔美。同時，這種髮色也非常耐看，不易褪色，保持髮型的完美狀態。

同場加映：染髮｜4款黃皮、黑皮絕不能碰的髮色地雷 淺金色傷髮又顯老顯黑（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

3. 郭雪芙──櫻花粉

郭雪芙曾以一頭櫻花粉髮色驚艷亮相，更被封為「台版Lisa」。櫻花粉色帶有甜美的少女感，能夠襯托出膚色的白皙和紅潤，瞬間增添青春氣息。這款髮色在不同光線下呈現出微妙的變化，使髮絲更加立體豐盈，是絕佳的顯嫩髮色。

4. 楊冪──蜜糖金

鮮少染淺髮色的楊冪，曾因換上這造型而掀起熱議，這款蜜糖金髮色帶有淡淡的金色光澤，給人一種溫暖和甜美的感覺。這種髮色能夠自然地提亮膚色，讓整體氣質更加明媚動人，使人看起來更年輕有活力，無論是日常生活還是正式場合，都能輕鬆駕馭。

5. 宋慧喬──芝麻霧灰

喬妹同款髮色快收藏！宋慧喬的芝麻霧灰髮色是一款低調又不失質感的髮色選擇。芝麻霧灰帶有一種冷調的灰色光澤，給人一種清新脫俗的感覺。這款髮色能夠完美地柔和臉部輪廓，讓整體氣質更加溫柔典雅。宋慧喬的芝麻霧灰髮色，不僅讓她看起來更加年輕，還增添了幾分神秘感和時尚感。

同場加映：遮白髮｜2024「格雷系染髮髮色」推介 灰色系打造沈穩高級氛圍感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

2024「奶茶棕」髮色推薦－氣質耐看10款奶茶棕範本

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】