圓臉女生5款地雷髮型　長直髮遮臉更顯圓　一揀錯臉型缺陷即放大

圓臉髮型藏著許多眉眉角角，如果選錯髮型反而會弄巧成拙，凸顯五官缺陷，讓臉看起來更大！



以下就盤點5個髮型師點名的「圓臉地雷髮型」，原來就連髮色也是關鍵，圓臉剪這兩款短髮更是大忌，快來一起瞧瞧有哪些髮型地雷千萬別踩！

還在為圓臉髮型苦惱嗎？快來了解圓臉絕對要避開的災難髮型，以及拯救方法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

髮型師點名5大圓臉禁忌髮型（Instagram@39saku_chan；01製圖）

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1. 長直髮

超級筆直的長髮容易凸顯臉型的圓潤，所以黑長直髮絕對是圓臉髮型地雷之一，建議可以改以慵懶的捲度代替，更能修飾臉部線條，或是真的想留直可以透過「公主切」、「區塊剪」來修飾面部留白過多的區域。

2. 漫畫瀏海

這陣子很流行的妹妹頭2.0「漫畫瀏海」雖然看起來很顯嫩，但實際上也是個「圓臉災難」，因為厚重的齊瀏海會讓臉的縱長減少，臉型變得更橫向發展，建議圓臉水水們可以適當地露出額頭拉長臉型，或是搭配旁分瀏海、空氣瀏海，都是很不錯的替代方案。

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3. 極短髮

短髮可說是許多圓臉女孩的死對頭，尤其是「極短髮」、「小男孩短髮」更是千萬別選，剛好落在耳上的長度，反而會讓視覺重心落在嘴邊肉肉，如果真的想嘗試短髮，不如試試帶有凌亂捲度的花朵燙短髮或是鮑伯頭會更加合適喔！

4. 一刀切短髮

和長直髮同樣概念，一刀切短髮主打俐落筆直的長度，在加上落在和下巴差不多的長度，很容易放大雙下巴、圓臉等困擾，讓整個頭型看起很厚重。不妨試試改留上重下輕的短髮層次，例如這幾年很流行的鎖骨燙或層次剪，像這樣的短髮能大幅修飾圓臉缺陷，讓五官更精緻立體。

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5. 淺髮色

許多追求時尚的女孩，都喜歡留淺髮色，但殊不知其實像是米金色、奶茶色等等淺髮色，都會自帶膨脹感，一套上圓臉水水的臉上，就更容易顯得腫腫的，下次選髮色時可以和髮型師討論像是巧克力色、亞麻棕等「收斂色」，把肉肉隱藏起來。

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