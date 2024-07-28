染髮｜4款黃皮、黑皮絕不能碰的髮色地雷　淺金色傷髮又顯老顯黑

看別人染是仙女，一到自己頭就變災難！其實，說穿了就是膚色問題啊~雖然，染髮難免翻車，即便能挽救，但心情、錢包雙重打擊啊！



這次，針對黃皮黑皮整理出4個地雷髮色，即便再喜歡也別硬踩喔！

4大黃皮、黑皮禁忌髮色大公開，避開災難髮色，讓你不再為染髮後悔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大黃黑皮禁忌髮色（Instagram@tiny.pretty.j；01製圖）

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1. 淺金色系，膚色黑2階

日本小姐姐或韓國歐膩染上，真的是又美有炸！但，別忘了，只要你不是天生白皮，日常也不愛化妝，拜託就別染淺金色系的髮色，否則臉色會蠟黃無比，顏值和氣質也瞬間被拉低。更別說，這髮色需要經過2～3次的漂色過程，非常耗時、損髮質也傷荷包喔！

2. 橘銅色系，氣色黯淡無光

泫雅、徐玄都曾經染過，看起來非常朝氣滿滿，也能讓白皮更淨白！相反的，一遇到黃黑皮就很難成功駕馭，讓整個人瞬間變黯淡，甚至還會放大膚色黃色調，讓膚色更顯蠟黃。

萬一，你真心想嘗試橘色調，不妨試試以深焦糖色混和淡淡暖橘調，就能避免災難發生，成為最襯黃黑皮通透感的最佳髮色！

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3. 黑藍綠色系，超級顯老5歲

不是只有淺髮色，才是黃黑皮的雷區。黑中帶深藍、黑中帶墨綠的髮色，放到黃黑皮頭上，也是妥妥的災難現場！除了會讓膚色顯黑黃，而且也會凸顯臉部紋路，看起來相當顯老。若考量工作、個人喜好或髮量比較少，會推薦像是黑茶色調、黑紅色系等，能更加修飾膚色。

4. 櫻花粉色系，膚色更灰濁

萌妹子必染的櫻花粉色系，放到黃黑皮身上就是超級大地雷！這道理就跟淺金色相同，本來白皙膚色染上會非常加分又搶眼，相反膚色偏黃或偏黑染上後，會與膚色形成強烈對比，讓膚色黃而顯更黃、黑上加更黑，最尷尬的是還會有種刻意裝嫩的強烈違和感！

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