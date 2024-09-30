頭髮掉髮量突然增加？皮膚科醫生教你治療預防　毛囊健康髮量回春

頭髮日漸稀疏怎麼辦？



台灣新光醫院醫學美容中心皮膚科主治醫生徐常捷表示，落髮可能是緩慢的過程，也要小心短期內大量落髮，然而落髮很像失血，第一時間要及時治療、止血，目前落髮治療成效都不錯，若掉髮量太多就要花更多心力處理。

短期內突然大量掉髮？皮膚科醫生教你治療和預防掉髮，救助毛囊重生，烏黑秀髮長回來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

皮膚科醫生教你如何搶救脫髮（pexels@Bennie Lukas Bester；01製圖）

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掉髮因素有這些 短期大量掉髮要小心

徐常捷說明，落髮常見因素，如男性雄性禿，女性落髮，與體質、遺傳有關，這些狀況不會短時間內大量掉髮，是長期緩慢漸漸退化；若短時間掉髮達上百根，可能是休止期落髮或圓形禿合併其中。

所謂休止期落髮是人體受到很大的身心壓力、生病或重感冒、大手術，免疫力、體力下降，很大比例的頭髮進入休止期，如同冬眠一般，雖毛囊沒有死掉，但嚴重會連一根頭髮都不剩。

若是圓形禿就要當心，常是免疫力失調，由於白血球攻擊毛囊，毛囊會斷裂、萎縮，禁入休止期，且因經由血管的點狀面攻擊，呈現許多範圍的掉髮情況，範圍大時很容易發現，但如果面積很小，只有理髮師才會發現，民眾只是感覺頭髮最近掉很多，以為只是太累或心煩，不可掉以輕心。

至於遺傳性落髮，有高度家族遺傳性，且男方、女方都可能遺傳，但男性常出現M型和O型的的症狀，女生是分線變寬、整體稀疏。

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掉髮這樣治療、預防 拖太久難回春

雄性禿、女性落髮怎麼治療？徐常捷解釋，這類患者頭髮會變細，掉髮後頭皮底下的血管也會變少，因此必須要提供頭皮生髮的營養，透過重建頭皮的微血循環，配合生髮藥水，避免頭皮發炎，並啟動毛囊進入生長期；或者透過物理性的刺激，例如光線、溫度讓頭髮進入生長期，「把一連串開關都打開，頭髮就可以長回來。」

除了治療外，平時也要做好保養，徐醫生建議遵循「吃飽睡好沒煩惱」秘訣，只要營養均衡、睡眠品質和時間充足，心靈平衡，清潔頭皮方式正確，能有效延緩落髮。

徐常捷說，雖然許多人不覺得掉髮有何嚴重，還是建議提早檢查、治療，尤其女性掉髮治療成效佳，以免掉髮太嚴重，需花費更多心力處理。

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