3個日常髮質受損成因　洗髮水質是關鍵　搭配4款護髮產品逆轉損傷

髮質會影響一個人的顏值！當頭髮出現分岔、乾枯、糾結、斷裂、失去光澤時，整個人看起來也會顯得沒有精神，以往我們都認為，造成髮質結構受損的原因，不外乎就是熱風吹整、染燙。



然而，Kérastase巴黎卡詩最新研究提出，平常洗頭時「水質」中的有害金屬元素，也是讓髮質越洗越受損的元兇，如果沒有對秀髮進行除鈣處理，通過幫助重新連接角蛋白鍵來修復頭髮，就會導致明明努力護髮卻愈來愈無感。

頭髮越洗越糟糕？帶你了解3個造成日常髮質受損元兇！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3個日常造成髮質受損元兇（pexels@Oleskandra Biliak；01製圖）

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造成髮質受損因素

1. 漂染、燙塑化學殘留

秀髮受損的關鍵在於頭髮內外層堆積的有害金屬元素，而最常見的原因就是染髮、燙髮，在化學服務的過程中，鹼性金屬離子容易會殘留在頭髮上，造成髮質的受損。

2. 空氣中的污染物

現今大環境空氣污染嚴重，微小的空污成分包含了PM2.5、揮發有機化合物等，不僅會增加呼吸道感染的風險，危害身體的健康，這些污染物也會附著在頭皮和頭髮上，導致頭皮毛囊慢性發炎、掉髮危機。

3. 淋浴水中的鈣離子

大家應該都沒想到吧？每天洗頭淋浴水中的鈣離子，竟然也是造成頭髮受損的元兇！水和鈣質雖然對身體有益，但對於頭髮的影響其實不是那麼好。

在洗頭時使用的水中，可能含有不同濃度的鈣質，這些有害金屬離子不但會在頭髮表面和角質層之間沉積，使得頭髮變得粗糙和暗淡，特別是如果你的頭髮已經有經過漂染、燙塑等處理，這樣的持續性損傷會更加速。這些堆積還會阻斷有效護髮成分的作用和弱化修護效果，這也是為什麼很多人會覺得護髮越護越無感的原因。

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重建髮質逆損傷推薦產品（pexels@JESSICA TICOZZELLI；01製圖）

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重建頭髮修護推薦髮品

1. Kérastase巴黎卡詩白鑽升肽重建超前導精華

Kérastase巴黎卡詩白鑽升肽重建超前導精華 200ml



在洗髮前就先修護頭髮！Kérastase巴黎卡詩全新推出的白鑽升肽重建系列，這款訴求第0步使用的超前導精華，能在洗髮前先一步淨化包裹有害金屬離子、並深度修護鞏固髮芯，不但能阻絕有害金屬離子的持續累積、還能減緩在洗頭步驟中因搓揉等外力造成的直接斷髮情況。

2. Kérastase巴黎卡詩白鑽升肽重建髮浴

Kérastase巴黎卡詩白鑽升肽重建髮浴 250ml



適用於秀髮及頭皮淨化的修護髮浴，溫和清潔受損秀髮，內含檸檬酸帶走金屬離子堆積、甘胺酸強健受損髮結構，強韌髮纖，恢復髮絲柔順光澤。

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3. re:BOND逆轉奇蹟髮膜

re:BOND逆轉奇蹟髮膜



來自美國佛羅里達的純素髮品品牌re:BOND，明星經典熱賣的「逆轉奇蹟髮膜」，採用「FIBERENEWTM」鏈鍵重建科技，結合近年蔚為風潮的「⻆蛋白成分」療癒秀髮，再加上「梔子花」、「摩洛哥堅果油」的豐沛深度養分，能快速且有效的填補、聚合與更新髮質結構，同時形成外部完整防護，加強髮絲彈性與強韌度。

4. AVEDA三重修復草本修護精華

AVEDA三重修復草本修護精華



AVEDA推出的疾速護髮產品「三重修復草本修護精華」，除了有植物重鍵科技鞏固髮絲結構，更採用「多層次液晶科技」讓帶有正電的液晶分子結構吸引貼合帶負電的受損髮絲表層，在髮絲上形成薄紗一般的輕盈防護層。

幾乎不需要等待時間，在洗髮過程中只要短暫停留10秒即可沖洗，不管多累、多忙、多沒耐心都能無痛完成每日護髮。不僅適合所有髮質天天使用，更推薦重度受損髮及剛染燙完的髮質，在每周兩次的深度護髮之間使用，更新秀髮防護力。

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