【職場壞習慣】七個辦公室「變肥圈套」：邊食邊做會令肥肉得逞！

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許多職場新鮮人苗條美麗地進入職場，幾年後卻面目全非，胖了好幾圈。可不是在說公司待遇太好，被養得白白胖胖，其實看似明淨無害的辦公室裡，暗藏許多讓 OL上班族變肥的小陷阱，一起找出它們，並找到化解對策吧！

辦公室變胖陷阱1：壓力大（《無法成為野獸的我們》劇照）

辦公室變胖陷阱1：壓力大

無論是工作壓力或者職場人際關係的壓力，都無時無刻擠壓著你。人面對壓力時，常常藉由暴飲暴食抒發。如果是不好的壓力來源，首先要找到對處與化解的方法；如果是正向而無可避免的壓力，則要以健康的方式抒壓，例如運動、冥想，或是利用業餘興趣讓自己暫時脫離壓力，放鬆心情同時整理思緒。

辦公室變胖陷阱2：久坐缺乏運動

整天黏在電腦前面敲鍵盤，有時候甚至連上廁所喝水都忙到忘記。建議提醒自己每 60 至 90分鐘就要至少站起來走動五至十分鐘。舒展身體肌肉之外，讓腦筋放鬆，對工作效率更有幫助！或者習慣為自己安排下

辦公室變胖陷阱2：久坐缺乏運動（GettyImages）

▼▼還有這五個讓女性上班族不知不覺間變胖的辦公室陷阱　妳也掉進來了嗎？（按圖放大）▼▼

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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