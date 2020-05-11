【減肥】楊丞琳Coffee愛飲豆漿瘦身　公開絕密「加料」飲法更有效

楊丞琳和林芊妤Coffee雖年過三十，但仍keep住一身完美體態和少女膚質，除了平日勤做運動，還有賴清淡而健康的飲食習慣！楊丞琳和Coffee曾分享日常飲食餐單，不約而同地大推無糖豆漿成keep fit恩物，而她們的飲法各有花款，強化美肌瘦身的效果！

楊丞琳：無糖豆漿 + 蛋白粉

減肥是女生一生的任務，人氣偶像楊丞琳更是毫不鬆懈！

楊丞琳曾在vlog公開自己午餐一共有凍豆腐、乾煎牛肉、水煮菜和小份蕃薯，她解釋減肥餐以豐富蛋白質和纖維為主，但也要一點點好的澱粉，也即是蕃薯。

早前楊丞琳拍vlog分享自己「平凡的一天」，公開增肌減肥餐單。（Rainie Yang's Official Channel楊丞琳官方專屬頻道@YouTube截圖）

到了晚上，楊丞琳做完運動後，晚餐只飲一瓶無糖豆漿溝蛋白粉，便可補充植物蛋白和達到飽腹感，提升增肌減肥的效果。

很多網民看完楊丞琳分享自己平凡的一天後，大呼「這就是女神和普通人的分別：自制力太強了！每天吃得那麼清淡還要運動。」也有不少人留言大讚楊丞琳根本外貌逆生長，肌膚年齡比實際年齡小十歲！

+ 3 + 2

Coffee：無糖豆漿 + 蔬菜粉

作為瑜珈導師的Coffee不只追求瘦，更是瘦得靚、瘦得健康！因此她平日飲食非常清淡，奉行多菜少肉，早上亦會飲一大杯暖水和蔬菜汁，以幫助暢道排毒，預防便秘和減走腹部脂肪。

Coffee常常分享健康餐單。（coffee89921@IG）

不過Coffee表示每天鮮榨蔬菜汁非常費時，所以她都會用天然蔬菜粉加水代替，又會建議用豆漿、乳酪沖來飲，同時補充優質植物蛋白！

很多女生都以為運動後進食會更易肥，但Coffee指出運動後吃得對反而愈來愈fit，因為運動後數小時的代謝會提高，是「進食的黃金時間」，只要挑選低脂蛋白質和非精製澱粉食物，例如去皮雞肉、無糖豆漿和蔬菜等，便可補充能量、修補肌肉，同時不易囤積脂肪。

Coffee表示運動後是進食的黃金時間。（Coffee Lam（林芊妤）@FB）

女生飲豆漿的好處

自家製豆漿更健康

飲豆漿實在好處多多，假如想更健康，不妨入手一部豆漿機，天天飲新鮮無添加的零糖豆漿吧！

+ 2

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！