M痛｜無需吃止痛藥亦能舒緩經痛！瑜珈嬰兒式有助休息放鬆

許多女性的經期在來潮時，都會有經痛的困擾，讓整個生理週期因此總在身體不適與生活不便的伴隨下慘綠度過。疼痛肇因於子宮內壁在月經期間不斷收縮，而產生疼痛悶脹感，然而根據研究報導指出，八成以上的女性都曾被月經引起的相關疼痛所困擾，因此，如何全面性來改善經期引起的不適症狀，對女性朋友來說是非常重要的。想緩解經痛，除了吃止痛藥外，其實瑜伽嬰兒式也有很大的幫助，還能避免吃過多止痛藥累積在身體產生毒素。

在大多數的瑜珈課程裡，嬰兒式這項動作是最能放鬆的休息姿勢，然而它同時也有許多好處，除了在有生理痛困擾時所能採取的最佳選擇外，放鬆安神也是非常適合。嬰兒式除了收縮生殖系統中的器官，同時也釋放背部、雙肩以及脖子上的壓力，如果你也是在經期時會有肌肉與關節疼痛現象的多數女性之一，那麼你將會愛上這個簡單的體式。

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嬰兒式（Child's Pose）在課堂中為前彎體位法放鬆動作，它能伸展背部，幫助緊繃的背肌放鬆，還可以伸展到髖關節以及舒緩姿勢不良所帶來背部、腰部的不適，但在做此動作時，要注意自己別勉強，以免傷害到了肩膀、脊椎等，對於久坐的上班族來說非常適合。除此之外，它對身體還有許多益處。想要在運動表現上提升，其實可以試著坐嬰兒式。髖關節是人體中能保持穩定、控制旋轉的重要關節之一，對於許多運動員、愛跑步的運動者都必須要有穩健以及健康的髖關節才能讓表現更加出色。嬰兒式能有效伸展到髖關節，並且增加身體穩定度、平衡感，還能預防髖關節受傷。

雖然瑜伽的好處多，還能改善身體上一些不適，但如果是疾病性的不舒服，請先諮詢專業醫生再來進行。

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