香港女星李若彤近日在微博上傳一組30年前舊照，年輕又青澀的模樣，與現在相比幾乎相差無幾，即引來外界熱議。有「最美小龍女」之稱的李若彤近年積極運動，保持緊實完美體態，就連容貌也保持凍齡青春感，難怪網民會稱她為「不老美魔女」。

李若彤氣質依舊，充滿少女感。（李若彤@微博）

李若彤近日在微博上曬出一組舊照，照片中她穿著鵝黃色性感小背心，露出螞蟻腰，下身則穿著清爽的短褲，容貌清純動人。不過女神年輕時臉部仍然有些許Baby Fat，充滿青春氣息。

反觀現在45+的李若彤臉部棱角分明，沒有Baby Fat之餘更顯女人成熟味道，氣質及狀態更甚從前。如今李若彤瘋狂運動，身材變得更加纖瘦及緊致，比年輕時的狀態還要好，難怪李若彤自己這樣説道：「如果這套衣服保留到現在，我想我不僅還能穿得上，有可能還有些鬆了。」

誰人不會變老？我卻更喜歡現階段外表成熟優雅的自己。 李若彤

李若彤30年前舊照對比，現在的身材更勝從前? （點閱下圖查看）

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鼎盛時期八九十年代香港女星 誰保養得最好?

不過與李若彤同期的一眾女星卻似乎不及她那般凍齡，許多女星的臉龐都留下了歲月深刻的痕跡，再出現在熒幕上，不禁讓人感慨再美的容顏也難逃變老的定律。回看八九十年代香港影視了發展的鼎盛時期，一代女星所留下的倩姿再與當今對比，誰保養得最好高下立見?

「八、九十年代女神們」誰保養得最好?（點閱下圖查看）

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「不老美魔女」李若彤凍齡大法

年齡不過是一個數字，想要保持年輕及青春感，首當其衝就是戒掉懶惰！年過半百的李若彤從來都不服輸，當年迷倒萬千少男的「小龍女」美貌身材依舊，李若彤表示保養秘訣要歸功於持續健身。她透露自己一星期至少運動3次，才能維持緊實的肌肉綫條。她經常在社交網站分享自己運動時的照片及運動方法，更大曬馬甲綫螞蟻腰展露健身成果。

李若彤練成馬甲綫和螞蟻腰，身材如少女十分完美。（李若彤@微博）

另外保持年輕開朗的心境也十分重要，李若彤曾分享自己的人生心得：「不要因為年紀和別人的目光，而為自己的人生做草率的決定」，樂觀又積極的態度讓許多年輕的網民都自愧不如。

至於十年二十年後，不管臉上有如何多皺紋，仍然是心美麗最重要。 ​​​​ 李若彤

46歲李若彤的身材勝過不少青春少女：（點閱下圖查看）

李若彤分享9招「馬甲綫 X 螞蟻腰」訓練方法（動作逐格解說）：