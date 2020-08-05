【減肥】Ella把白飯當主食點心依舊維持好體態　打破減醣瘦身迷思

近年「減醣飲食」的觀念盛起，許多人都為了減肥少吃澱粉、醣類，不過這次和陳嘉樺Ella聊了她的飲食控制，卻發現她竟然反其道而行，把白米飯當作主食和甜點，而這樣吃下來，不但體態更好，還快速瘦下3公斤。

陳嘉樺Ella和我們分享，她最近去看了中醫，中醫師告訴她「白米飯」是很好的蛋白質來源，還可以「去濕氣」，她才知道原來想減肥也是可以吃白飯。「很多時候中醫都會告訴你身體很寒，其實就是你濕氣太重，很多人會過敏反映在皮膚上，也是因為濕氣，所以我現在非常乖的在吃白米飯，而且我吃的很好，我會買優質的好米，用evian天然礦泉水煮米，因為水質也很重要。」

Ella陳嘉樺與兒子一起整手卷↓↓↓

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Ella說，她看完中醫後才知道，原來長久以來都用錯誤的方式在對待自己的身體，「我以前幾乎每天都吃生菜沙律跟雞胸肉，那些食物都是冷的，所以就讓我的身體很寒，容易手腳冰冷，早上起床也會有水腫的困擾。」但改成三餐吃白飯之後，前陣子放縱亂吃發胖的3公斤竟然立刻下降，回到原本的50公斤，搭配吃中藥排了很多濕氣後，水腫的問題改善很多。

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除了白飯，Ella會搭配青菜和肉類，肉類通常會選擇豬、雞、魚肉，因為牛肉和羊肉對她來說比較燥，就會避免食用；青菜類則會避免很寒的瓜類，只有南瓜可以吃，對中醫來說，水果也是生食，嚴格來說也是不能吃的，「生食就是冷的食物，像我以前只要吃生蠔我就會拉肚子，屢試不爽。」

把白飯當成主食和點心

Ella不但白飯當主食，還當成點心，早上自製兩顆三角飯糰，裡面的配料會放吞拿魚罐頭，吞拿魚鬆加一點明太子，就很有味道，再拌一點海苔鬆。一顆當早餐，一顆帶出門，下午餓了就吃一點當點心，「我發現這樣吃，我並沒有變胖，反而精神更好，也更有力氣，身體也比較輕盈，不那麼容易水腫，真的完全顛覆我以往的印象。」但Ella也強調，雖然要吃白飯，但若想減肥，晚餐的白飯量就要減少，另外，甜食和冰品也要盡量避免， 偶爾可以小小破戒一下解解饞。

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瘦手臂、消除媽媽手這樣練

因為Ella的心臟力氣不夠，所以不太適合太激烈的運動，自己也不是很有自制力的人，所以每週就安排老師上課，兩堂瑜珈課、兩堂ZUMBA課，「其實運動可以很全面，什麼都可以去嘗試，打破你以往的思維，就跟人生的態度一樣，你什麼都可以試試看，不一定要局限在某一種狀態。」

雖然對目前的體態滿意，但Ella最想鍛鍊的還是手臂線條，「當了媽媽生了小孩手臂一定會粗起來，因為懷孕的時候胸部變厚，手臂連接的部位就會被拉鬆，累積很多脂肪，真的會有差。」平時有空，Ella就會多做手臂拉伸運動，「你要想像腋下夾了一張Ａ4紙，然後往後拉，手臂有點痠痠的感覺，然後搭配舉重、啞鈴，都會很有幫助。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：陳嘉樺Ella破除白飯迷思，不減醣依舊維持好體態】