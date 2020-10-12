洗頭水是重要的日常用品，要解決頭髮開叉、去頭皮、毛燥、打結及掉髮問題，必備一枝具修復與滋潤撫平功效的洗頭水或護髮素。入秋天氣乾燥，需要更換合適的洗頭水，避免頭皮痕癢或產生過量頭皮屑等。日雜《LDK》實測市面上20款洗頭水與護髮素作評分，女生不妨參考。

髮型造型對於女生甚為重要，必需挑適合自己髮質的洗頭水。(77sai777@IG)

近年來坊問亦推出不少標榜是堅韌髮根、滋潤護髮、提升頭髮光澤等功效的產品，但效果是否如標籤所示便不得而知，於是日本美妝雜誌《LDK》便抽出市面上20款洗頭水與護髮素以三個方面進行實測，如：髮絲呈現效果（檢查使用產品後出現的光澤感、毛燥感及手感）；成分（檢查洗頭水及護髮素中所含有的光澤、保濕及修補成分）；使用感（由測試員對產品的香味、實際使用感與起泡情況進行評價）。

最後再交給日本著名髮型師為產品進行評選，最後有4款產品獲得A級分數；10款獲得B級分數；6款獲得C級分數（最高等級為A級）。*注：滿分為5星

【按下圖了解】6款獲得C級分數的洗髮系列產品榜單（最高等級為A級）

【按下圖了解】10款獲得B級分數的洗頭水及護髮素

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【評級：A】BOTANIST 植物性洗髮精（受損護理型）鳶尾花&小蒼蘭+ 植物性護髮膜（受損護理）黑加倫子&牡丹，

【評級：A】 容量：各490ml，效果：3星｜成分：5星｜使用感：3星。(kuru.3_7@IG)

洗頭水與護髮素主打雙重香味及無矽靈添加，加入「W植物修護配方TM」配方外，更加入多種植物護理、植物籽油成分與雙重植物修復配方，當中的柚子果實萃取物和向日葵籽萃取物等都是有助毛髮修復的成分，而且更不含矽靈和合成著色劑，適合一些愛天然護髮產品的用家。使用產品後頭髮的確變得柔軟與更有彈力，髮絲亦帶淡淡的鳶尾花與小蒼蘭清新香氣。

【按下圖了解】餘下3款獲得A級分數的洗頭水及護髮素

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資料來源：《LDK》