減肥｜40+台灣媽媽減30公斤變性感火辣網紅　改變2大習慣不再復胖

減肥是女生一輩子課題。做運動、食減肥餐、節食、斷食等減肥方法都試過，還是苦無成果？台灣凍齡媽媽Youtuber「A力地方媽媽」Ellie親身見證，沒有減不了的肥，只是還未找到對的方法。她也曾在減肥路上處處碰壁，婚後曾經由穿XL的「黃臉婆」，成功變了火辣性感的S碼身材，脫胎換骨。



Youtuber「A力地方媽媽」Ellie憑過人魅力吸納了超過10萬訂閱。（ellielocalmom＠Facebook）

台灣凍齡媽媽曾增磅至80kg 決心減肥成網紅

「A力地方媽媽」Ellie擁有一副火辣完美身材，蜜桃臀、長腿、纖腰、「11字」腹肌都齊集在她身上，「A力地方媽媽」Ellie因性感的打扮及身材備受注目，更因上傳了「穿真理褲下廚」的影片聲名大噪，但原來Ellie已經是年過40，已婚並且是兩女之母，凍齡的樣貌及身材令人不敢置信。

Ellie與老公從事拍攝工作，以往都是做幕後，現在Ellie成為了鏡頭前的模特兒。（ellielocalmom＠Facebook）

你可能會覺得她一定是天生「瘦底」才可以年過40還保持到這麼好的身材，但其實她也有身形肥胖的時候，Ellie不忌諱分享她用了7、8年的減肥歷程：「但這7、8年我都在增肌減脂嗎？當然沒有，守在孩子身邊，守在爐火旁邊，盯在電腦前面，攤在沙發上面...」

Ellie與不少女性一樣婚後忙於照顧家庭、小朋友而開始發胖，體重曾高達80kg，最後她決心減肥，但有好幾年的時間她都用了很多錯誤的方法減肥，令她不斷復胖，曾1星期發胖3kg。

▼▼▼按圖看Ellie美照與不推薦的減肥方法▼▼▼

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01女生向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，許多人減肥會急於求成，以致一開始進行非常低熱量的飲食及大量運動，令身體代謝率進入「冬眠狀態」，出現「停滯期」，體重無法再下降：「加上，榮總減肥餐的碳水化合物攝取看似較低，但當中的麵包、餅乾以及雪糕等均為精制澱粉，屬於高升糖指數（Glycemic Index／GI）；經常進食會導致身體血糖浮動、注意力集中下降，亦有科學研究數據指出高GI食品會更容易導致情緒起伏、焦慮以及抑鬱等問題。而且餐單重複、限制多，長期進食就會像Ellie心情及精神都欠佳。」

陳曼婷也提醒很多減肥新手都會犯只做「低強度運動」的錯：「一般運動消耗的卡路里比我們想像中低，以慢跑（4km/hr）為例，每30分鐘只消耗約75卡，等於1個小型蘋果的熱量；

另外，不少人誤以為進行完2小時健康舞後有空間可以好好『獎勵自己』，吃1件蛋糕，這樣便把2小時的運動量輕鬆抹殺。」

Ellie花了５年時間才找到適合自己的減肥方法。（ellielocalmom＠Facebook）

後來，Ellie在減肥歷程中意識到她身體機能愈來愈差，連自己的小朋友也抱不太動，發現她想要的不是想變瘦、而是想變強壯，她開始上網爬文，慢慢摸索到最適合自己的減肥方法，她發現重力訓練在減肥中是必須的，加上飲食控制，以及改變2個減肥習慣，最後用了一年的時間達到現在的身材，保持50kg不復胖。

▼▼▼Ellie明白很多人都是懶惰不想去健身房，只想跟從他人的飲食餐單，她便分享了一系列減肥餐單與入門運動按圖看▼▼▼

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Ellie的分享相信可以鼓勵到不少媽媽。（ellielocalmom＠Facebook）

營養師陳曼婷就Ellie後來改用的兩個減肥方法指，「了解自己每天熱量攝取上限是減肥的第一步，而TDEE提供一個非常好的參考數字。但畢竟公式是按照外國人口數據計算，加上個人遺傳差異，實際每天的能量消耗有可能更高或低，就是俗稱的易瘦/易肥體質。計算好後都需要參考身體實際反應去進一步調節。」

至於攝取原形食物，對於整體健康亦非常有幫助，添加劑較少，亦自然可以避免一切快餐食品以及零食甜品。「但當然不同的原型食物卡路里亦不一樣，還是要按身體數據去控制份量。」

Ellie明白大家都想靠一張「簡單、懶人、極速」的減肥餐單，但其實每人都應該了解自己需要、習性去設計最適合自己的餐單，如你是「吃貨」，便要認命多運動，增加日常活動量；想瘦，就把每日身體該攝取的熱量減300卡；想增肌，就多吃點蛋白質，自己去控制自己的減肥時想吃甚麼，而Ellie沒有勇氣生酮或斷食，便堅持食原型食物維持體態。

女生令自己變好永遠不怕遲，40+的Ellie便做到了。

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