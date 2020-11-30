減肥是女生終生事業，但「減肥」真的沒有完結的一天嗎？ 非也，01女生找來澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）為一眾女生解答減肥必經階段，助大家「減肥」畢業後，可以安心享受美食。

減肥真的要用上女生的一生？（Derick McKinney／unsplash）

減肥不復胖 營養師建議減肥5大階段

減肥其實會成為「終生事業」，可能是與你不清楚減肥的流程有關，在減肥減到一半便放棄，以致出現復胖或未見成效，想減肥成功先要設立一個目標，並規劃出減肥計劃，營養師陳曼婷指：「一般常見減5 – 15KG，而完整的減重期大致分為5個階段。」

▼▼▼營養師陳曼婷（Ariel）為大家整理出減肥5大階段，下次決心減肥時不妨試試；按圖看看達到目標體重後多久便可以安心享受美食▼▼▼

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營養師陳曼婷指復胖離不開使用了極端減食法或吃太多。（Derick McKinney／unsplash）

營養師殘酷戳破復胖原因 女生2kg上落可接受？

減肥後，最怕便是出現復胖，把辛苦的成果一次摧毀，但為何會出現復胖，陳曼婷直接說出「吃太多」：「不少人在減重期培養的良好飲食習慣，但減肥過後並沒有繼續維持。」她續指，也有一部分人是採取過於極端的減食法，以及減重速度過快，令身體在強烈的飢餓感下暴飲暴食反彈。

說到底，無論減肥，還是維持體重，都是講求卡路里，身體是非常誠實，想減肥便是卡路里負平衡，陳曼婷提醒：「無論在成功減肥後多久，只要突然大量增加熱量攝取都是會體重反彈。」不過，女生的體重會因荷爾蒙周期，或便秘問題，而有達致2KG上落，不要因為一時的輕微增長而弄得自己精神緊張，陳曼婷建議拉長線觀察，檢視整個月的體重平均值與上個月對比。

▼▼▼如果想身形長遠地保持得更好，又想可以吃得更多，營養師陳曼婷（Ariel）有以下大提議▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

無疑，減肥是講求耐性、堅持，「羅馬不是一天建成的」，不會因為單單多吃一餐而增磅，也不會少吃一餐而減肥成功，同路人一同努力吧。

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

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