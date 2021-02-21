減肥｜神奇女俠Gal Gadot的5招私房秘技　竟能1日吃5餐？

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-02-21 12:01

改編自DC漫畫旗下的同名角色的電影《神奇女俠1984（Wonder Woman 1984）》，再度掀起一波神奇女俠熱潮，除了電影彩蛋是話題焦點，女主角姬嘉鐸（Gal Gadot）「足以拯救世界的逆天身材」也搶佔各大版面！

姬嘉鐸憑藉2017年的《神奇女俠》爆紅，當時就因為CG等級的不科學身材被誤會「身材遭精修過」（笑），其實已經是35歲的二寶媽的他，沒想到在3年後的續集中，逆天的身材、勻稱緊實的雙腿依舊維持超好，凍齡外貌專業連戲，甚至還被影迷大讚：「身形更緊實勻稱了！」，御用教練Magnus Lygdback近日就公開了這位超級英雄的身材管理菜單啦！

《神奇女俠》姬嘉鐸是怎樣管理身材呢？女神超級英雄5招私房減肥法 (按圖查看）▼▼▼

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