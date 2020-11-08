健康瘦身｜Gigi Hadid愛喝綠拿鐵　減肥排毒Green Latte公式食譜

Green Latte 綠拿鐵雖然名叫 latte，其實並不是一杯含有咖啡因的咖啡類飲品，而是一杯綜合蔬菜、水果攪而成的天然綠色健康飲品，在外國多被稱為 “Green Smoothie”。Green latte 的口感濃郁又健康味美，而且做法簡單，亦可以配合個人喜好做出最適合自己口味的作品，十分方便，因而變成不少 coffeeholic 另類早上飲品代替之選。很多國外女星如 Blake Lively、Meghan Markle 及 Gigi Hadid 等，都有每朝一杯 green latte 的習慣，愛美的你又怎可以錯過！

Green Latte 有什麼益處？

利用 green latte，一口氣的進食大量綠色蔬果，當中含有的高量花青素、酚酸類、多酚類等營養對抗氧化、排毒的功效都非常顯著。同時為身體補充水分、維他命、膳食纖維、蛋白質及飽和脂肪，能促進身體各部分機能運作和新陳代謝，對減肥瘦身絕對有效。Green Latte 的超高營養價值蔬果，有效改善腸道健康、降低膽固醇及血糖，身體的整體機能狀態都可以提升。

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Green Latte 正確飲用習慣

雖然 Green Latte 能提供飽腹感及高營養價值，不少女士第一時間就會想以它作為每日的營養來源。其實若三餐都以 green latte 當為正餐，會造成過高的熱量赤字，短期內做到減重減肥的效果，卻同時令基礎代謝率下降、體脂率反升，因此綠拿鐵也是一天飲用一杯 (約 250 – 300 ml) 就可以。

飲用時間方面，營養師都建議在早上空腹飲用綠拿鐵，因為蔬果中的膳食纖維能幫助促進身體代謝，並喚醒腸胃的工作，可以做到排毒的效果。但因為膳食纖維是需要水分來運作的，因此飲用完 green latte 後，亦建議飲用約 2 公升的清水。而且， green latte 中的蛋白質含量不算高，想做到減脂增肌效果的話，可以多補充高蛋白質食物如雞蛋、雞肉或豆類食物等。

另外，從中醫學角度來說，綠色蔬菜偏性寒，貧血或經期中的女士，就不適宜飲用過多 green latte。或者可以加入少許的薑片、胡椒或薑黃粉，可以中和綠拿鐵的寒性。加上綠拿鐵中所用到的多數是未經烹煮的蔬菜，沒有好好洗淨及處理的話，容易造成腹瀉甚至食物中毒，所以事前準備絕對不可以忽視。

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自製 Green Latte 注意事項

雖然蔬菜及水果的營養值都很高，因為水果比蔬果所含的糖份較高，因此水果比例不可以過高。一開始可以選用水果：蔬果約 6：4 的比例，習慣之後就可以慢慢調整所選的蔬果及兩者比例為 1：1 或 4：6。除了蔬菜及水果之外，亦可以加入少量堅果、希臘無糖乳酪或橄欖油，作調味之餘，亦可補充蛋白質及有益油脂。

Green Latte 公式食譜推介

Green latte 基本上由綠色蔬菜、水果、水分及配角來組成。綠色蔬菜部分，羽衣甘藍、菠菜、芹菜、花椰菜、牛油果都是常見的選擇；水果方面則更是配合自己口味來定，蘋果、香蕉、奇異果、鳳梨或各類莓果等都可以，只是要留意甜度和份量。

若然只加入蔬果和水果攪拌會令 smoothie 的質感太濃稠，適量的加入清水，或是椰子水、杏仁奶或豆奶等，都可調整 smoothie 口感，同時是又有營養又美味的選擇。最後就是加不加都沒所謂的配角部分，堅果或奇亞籽都可以令 smoothie 增加飽腹感；少量油脂如橄欖油、椰子油則可令皮膚、腸胃狀態提升。

Green Latte 的做法簡單，而且健康美味又有益，不妨就由今個周末開始改善飲食習慣，為身體 detox 一下吧。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】