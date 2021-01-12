減肥方法千萬種，你會相信明星減肥法、坊間的，還是醫生建議的？ 日本醫生土田隆最近撰寫了著作《奇蹟蛋白質減重法》，有指可以1個月減7KG，更分享了3個不同程度的減肥餐單，看看是如何達至減肥效果。

日本運動醫生土田隆設計的「奇蹟蛋白質減重法」指1個月可減7KG。（Hello I'm Nik／Unsplash）

日本醫生推「蛋白質減重法」 1個月輕鬆減7KG

日本運動醫生土田隆平日是處理肥胖、高血壓、糖尿病患者，為了改善他們的體重，因而設計了「奇蹟蛋白質減重法」，只要堅持攝取蛋白質與做簡單運動，小至是做家務，14日便會見效，1個月更可以減7KG。

土田隆指，傳統控制熱量的減肥法會先減掉肌肉、囤積脂肪，令新陳代謝減慢，繼而愈減愈胖，相反蛋白質減重法可以有助形成肌肉，並轉換成人體活動所需熱量，不會造成脂肪囤積，體重、體脂也隨之下降。01女生就「蛋白質減重法」向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢：

高蛋白質食物因為比蔬菜消化時間長達2倍，比穀物類又高出1/3，因此飽腹感較強，可達約4小時。同時，進食蛋白質有助減低飢餓激素—生長素釋放肽（Ghrelin）水平，影響大腦訊息，從根源上降低食慾。 營養師陳曼婷（Ariel）

▼▼▼營養師陳曼婷（Ariel）認為日本運動醫生土田隆提倡的蛋白質減重法屬高蛋白質飲食，只要提高蛋白質攝取，不改變任何習慣都能有效減肥？▼▼▼

因此，攝取更多蛋白質是有助減肥，而且餐單沒有限制碳水化合物攝取，營養亦算均衡，尤其推薦喜歡肉食又想減肥的人仕嘗試：「減肥法有限制每天總熱量攝取，可按照個人選需要擇難度，而且不太難實行。」

許多都市人都是「外吃族」，因而減磅時感到重重障礙，而陳曼婷則認為蛋白質減肥法也非常適合這類人仕，如西餐的魚扒、肉扒都是符合餐單要求：「加上現時即食高蛋白質食品選擇愈來愈多，如即食雞胸肉、茶葉蛋、各款希臘乳酪，就算沒有時間準備的上班族亦可輕鬆跟隨。」

▼▼▼點擊即看日本醫生土田隆《奇蹟蛋白質減重法》詳細減肥餐單與營養師陳曼婷（Ariel）建議▼▼▼

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蛋白質有助減肥。（Igor Miske／Unsplash）

蛋白質減重法或會加快出現減肥平台期？

減肥平台期源自於身體產生慣性，令到代謝率下降，因而令體重不再下降，營養師陳曼婷指重度版的減肥法，由於熱量攝取比較低，一下子造成太大的熱量缺失，會導致進入冬眠期，提前平台期，建議可循序漸進，由輕度版餐單開始，讓胃部習慣新的攝取量。

不過，對本身非進行低碳水化合物減重的人仕，「奇蹟蛋白質減重法」便能有助打破平台期：「加上減肥法中有配合運動，以及針對性提高肌肉量，有助從根本提升代謝率。」

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▼▼▼同場加映：點擊看Google「2020年10大最高搜索量的減肥方法」，營養師陳曼婷（Ariel）給哪個方法？（延伸閱讀）▼▼▼