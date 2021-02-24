撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-24 19:00

新年過後，相信肚腩亦因放肆進食，而「忽然」變大，想要踢走腰間的贅肉，除改變飲食習慣外，持之以恆的運動必然是金科玉律。可惜都市人生活忙碌未能時刻抽空運動，而日本節目《林先生が驚く初耳学！》就提出了一個「懶人瘦腰減肥法」，每天只需要做1分鐘的簡單動作，7天後便可以有效縮小腰圍？

想要踢走腰間的贅肉可謂是眾多女生的共同目標。(coffee89921@IG)

完美無贅肉的身材幾乎是女生畢生追求的目標，即使是四肢纖幼，但腰間仍會出現惱人的大肚腩，但原來肚腩除因吸收過多脂肪形成之外，久坐不良的坐姿亦會令骨盤突出和歪斜，出現駝背與小腹肌肉更為突出，令腰部更易產生肚腩。

日本節目早前便介紹了一個「懶人減肥法」，有指只需要每天花1分鐘時間，1星期後就可以有瘦腰效果。(《林先生が驚く初耳学！》影片截圖)

日本節目《林先生が驚く初耳学！》便進行為期1星期的實測，實驗中的女生每天都會跪坐1分鐘，並進行簡單的腿部拉筋動作，結果發現在1星期之後，腰圍從85.4cm減至83.8cm，其餘3名的接受測試者的腰部線條看起來變得緊實，肚子也變得平坦許多。

節目更邀請到近畿大學的日本肌肉生理學者—谷本道哉講解原理，專家指出雙腳跪坐時，腳後跟令到腰骨盤自然立起，連帶脊椎亦需要挺直，連帶姿勢變得優美改善到駝背問題，而跪坐時亦可同步訓練到底層肌肉內的「腹橫肌」，不但有助拉提腸胃內的器官，令它們回到正確的位置不至下垂，讓腰肚線條更結實，從而減走腰間贅肉。想要快速瘦身或改善不良姿態問題的女生們，可參下以下的「懶人瘦腰減肥法」，只需要簡易的4個步驟，便可以快速練緊腰部，令腰圍縮小。

【按圖看動作步驟】「懶人跪坐瘦腰減肥運動」每日1分鐘時間，1星期後腰圍即可輕鬆減去2厘米？▼▼▼

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不良姿勢易產生「假性肚腩」4個必學簡易的居家伸展運動

雖然「跪坐瘦腰減肥」看似簡單易學，但涉及肌肉拉扯仍需要額外當心，小心拉傷，而《01女生》亦就此向2017年香港十大傑出健身教練梁子雋Leo查詢專業意見，Leo提到節目所提到的動作與瑜珈的動作相類似，或對改善骨盤突出等不良姿態有幫助，而Leo表示都市人由於工作關係很容易形成駝背及骨盆前傾問題，影響腰椎健康。當骨盆前傾可能會導致「假性肚腩」，影響外觀。當然都市人久坐不動會使臀部肌肉長時間拉長、髂腰肌繃緊，或是缺乏運動導致核心肌群較弱，都會使骨盆前傾。

有見及此，Leo便建議想要改善寒背問題人士的話，應由日常生活習慣做起，例如盡量避免長時間維持同一姿勢，如長期坐著工作時，要抽空多做以下的伸展運動來改善姿勢問題，而運動前亦要先徵詢健身教練及相關意見，循序漸進才能達到最佳效果。

【按圖看】4招簡易的居家伸展運動，改善「假性肚腩」與寒背問題▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】Coffee林芊妤分享的10分鐘拉筋瘦腿運動，1個月就可見效？（延續閱讀）▼▼▼

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資料來源：《林先生が驚く初耳学！》