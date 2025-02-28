44歲隋棠作為3孩媽的逆齡保養術　眼周按摩、飲食秘訣6招全公開

身兼三寶媽和演員工作，隋棠的狀態真的維持好好！



以模特兒入行，後轉型為演員的隋棠，因電視劇《犀利人妻》謝安真一角走紅，後又有《親愛壞蛋》、、《親愛壞蛋》、《太太太厲害》、《撒嬌女人最好命》等代表作。婚後育有2子1女的她，也經常在社群上分享各種育兒經，一家五口超甜蜜幸福，身兼三寶媽與演員身份，今年44歲的隋棠整個人狀態依舊在線，完全禁得起近距離檢視，這次以Estée Lauder白金逆齡好友身份出席發表會，分享了自己逆時保養秘訣，從飲食、運動、保養到心態，通通不藏私全說了！

44歲三寶媽隋棠依然少女模樣，逆時保養抗衰老6大秘訣公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

44歲三寶媽隋棠6招凍齡保養術（IG@suitangtang；01製圖）

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1. 眼周分區保養＋6字形按摩

眼周是最容易顯老的部位，除了細紋外，出現淚溝更容易有老態。近距離看隋棠，眼下真的超平滑緊實，對於眼周保養相當重視的她，特別分享了近期愛用Estée Lauder的「Ultimate Diamond Age Reversal Eye Cream」，大讚搭配的「冰瓷旋轉導入棒」非常好用，精緻鑽石切面能夠零死角貼合於眼部細節，每次擦完眼霜後，一定會拿來按摩放鬆眼周。

按摩的方法，從眉頭輕輕推至眉尾，再往下眼尾、下眼頭輕柔按摩，接著輕輕按摩眼頭和上眼尾，以「6」字型手法，這樣重複3次，針對穴位和淚溝加強。透過適當的按摩除了能幫助眼霜吸收，還可以放鬆到相對肌肉，讓眼下更平滑。

2. 以點拍取代拉提擦保養品

為了避免拉扯產生細紋，隋棠分享自己平常擦保養品的習慣，全臉都會以「點拍」方式取代拉提的手法，盡量減少滑動，有時候會搭配像是紅光儀。眼周的部分，如果要按摩，就會搭配眼周專用的按摩儀。

3. 盡量挑選原型食物

在飲食方面，隋棠分享自己已經執行吃原型食物好多年了，身體的感受是很舒適的。每天早上起床她一定會先喝一杯溫水，簡單活動下，就自製抗氧化蔬果昔，準備的食材包含甜菜根半顆、兩片蘋果、一片檸檬，有時候會加芹菜、嫩菠菜，一起打成汁喝掉，早餐還會搭配兩顆蛋，基本上這樣吃就有飽足感。

接著去忙工作，大約到11點，就會吃隔夜燕麥，在家的話都以吃原型食物為主，既有營養又不怕會對身體造成負擔。如果是跟朋友出門聚餐，或是和家人出去玩，就可以偶爾放縱吃別的食物，過個快樂假期，回來再健康飲食就好，畢竟快樂的生活帶來的效果不亞於好好的運動、保養。

4. 每週運動四次

不論是要維持好的體態、體力，甚至是肌膚的狀態，運動就是重要的一環。隋棠分享年輕時運動是為了要維持身形，現在運動的目的則主要是維持肌肉量，每週都會幫自己安排至少四天運動，每次1～1.5小時，著重在重訓。運動完後還會去烤箱，最後再做個冰水浴收尾。

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5. 保持正向平穩心態

想要維持好的狀態，除了透過日常的保養、飲食、運動外，隋棠認為保持正向平穩的心態也很重要，這點對她自己的幫助很大。她分享人生不管在哪個年齡，都會面臨各種挑戰、不同的起起伏伏，會有高峰、也會有低谷，每個人就是不斷的在追求很多東西，在這過程會有所收穫，但其實仔細想想，並沒有一個是得到後就可以永遠緊緊握在手裡，最終都還是會失去。但當你有了平穩的心態，就可以在高峰的時候盡情享受，在低谷徘徊時也不會害怕、迷思。

6. 抱持著感恩的心

維持正向心態，聽起來很簡單，但執行上其實不容易。隋棠分享自己活到了這個年紀，已經經歷過很多的得到與失去，在這過程她學到了，不管是什麼情況，都要抱持著感恩的心，好好的感謝自己所得到的東西，即使這件事在別人眼裡是微不足道的事。很多事其實都不是應得的，當你懂得抱著感恩的心去過生活，會發現快樂很多，得失心會變少，心情自然就會比較平穩。

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