8款人氣專櫃美白面霜整理　Estée Lauder淡斑祛黃　Dior亮白修護

年紀增長不可怕，怕的是黑斑、瑕疵、疲勞蠟黃等膚色黯沉問題讓視覺年紀宛如老十歲！



想要提亮肌膚色階、有效淡化斑點暗沉，甚至加強膚色透明度，除了重點搭配美白精華、淡斑精華之外，以下8款「專櫃美白乳霜」也是你的得力戰友。

2025 8款熱銷美白乳霜推薦清單，淡斑提亮一樽搞掂！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選8款精品美白祛斑面霜（Clarins官網；01製圖）

+ 11

1. Chanel

Chanel SUBLIMAGE全效再生亮白精華霜 50g，$3,330



延續品牌最自豪的經典珍稀成分香莢蘭，並搭載長生雪絨花萃取成分，賦予肌膚細緻、緊實、高潤澤感的養膚體驗。尤其長生雪絨花萃取更可有效提升肌膚光澤感、膚色透亮度，長期使用氣色更加勻亮、有元氣。

2. Estée Lauder

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Bright Radiance Power Soft Creme 50ml



不只要澎彈，氣色更得明亮有年輕感！為追求更極致的養顏期待，Estée Lauder今年採用火棘果萃取、極效仙人掌精萃及維他命C作為養膚核心，針對3大暗沉老化問題進行改善，有效達到淡化痘印、斑點密度，同時強化膚觸細緻感。

3. Dior

Dior玫瑰花蜜純白亮肌修護乳霜 50ml，$3,650／填充瓶，$3,280



想要找回年輕肌膚般的明亮感，保養投資不可手軟！來自Dior的這款玫瑰花蜜純白亮肌修護乳霜，擁有高比例自然來源滋養，以及「淨白玫瑰胜肽複合物」，能深入肌膚底層修護老態、淨斑透亮、強韌膚況，煥活原始肌膚的健康活力。

4. Guerlain

Guerlain雙效煥亮修護乳霜 50ml，$1,450



皇家蜂王乳系列的高滋養力、修護穩定性向來讓人安心，其中這款雙效煥亮修護乳霜更強化成分中自然來源滋養，以及豐富維他命C，有效為肌膚形成保護屏障，柔嫩膚觸、淡化暗沉斑點，勻亮膚色，更可縮小毛孔與紋理。

5. Lancôme

Lancôme極緻完美玫瑰亮白面霜 60ml，$3,010



Lancôme玫瑰霜深受全球女性喜愛，除了基礎抗老功效，這款強化亮白效能的延伸作品也不可錯過！蘊含Lancôme獨家珍貴「鑽白玫瑰精粹」，能精準鎖定肌膚斑點、乾燥所形成的暗沉問題對症下藥，一次滿足保濕、嫩膚亮白三重期待。

6. Albion

Albion賦白彈力美白霜 30g



日本女性的透亮膚色全靠它！Albion旗下明星單品賦白彈力美白霜，不只擁有輕潤無負擔的質地觸感，滿滿美容精華包裹於質地中，一粒米的份量便可為全臉帶來潤澤、提亮、淡化斑點、提升膚觸彈嫩度等年輕效果。

同場加映：7款專櫃潤唇膏必買推薦 Dior可做晚間唇膜 Prada解決唇部暗沉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

7. Clarins

Clarins透亮光感水感面霜 50ml，$680



秉持天然植物萃取成分的美容堅持，Clarins旗下這款透亮光感水感面霜運用維他命C、加勒比櫻桃種子和桃金娘等多項植物能量，為肌膚達到提亮膚色、減少黑斑浮現、預防暗沉、勻亮氣色等多重美白體驗。

8. L'Occitane

L'Occitane白皇后亮白面霜 50ml，$590



肌膚不只要淨白，更要勻亮潤澤！L'Occitane選用普羅旺斯「光之花」繡線菊與白桑根精萃作為養膚核心，從肌膚根本改善蠟黃暗沉、斑點及瑕疵，外加上日本柑橘精萃、維他命C及甜菜鹼能量加乘，讓使用後肌膚不只亮白，且更加平滑細緻。

同場加映：皮膚乾燥起皮 8款高保濕Body Lotion推薦 Kiehl's敏感肌都用得（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

延伸閱讀：

定妝「蜜粉」怎麼挑？明星彩妝師破解7大上妝、選購需知：「紫色調」更適合台灣人？「粉質」選錯更顯毛孔

當彩妝遇上百年建築！M.A.C全球最老門市落腳台北大稻埕，3大設計亮點探索復古與美妝交匯

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】