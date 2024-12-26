韓國爆紅秋冬保濕技巧「乳霜吸油紙面膜法」　3步驟輕鬆補水嫩膚

總是羨慕韓妹皮膚又嫩又亮，好像沒什麼毛孔、粉刺困擾？



小紅書高人氣韓國博主Dr.meili李藝恩，特別分享了韓妹間瘋傳的「乳霜油紙面膜法」，只需要準備2個東西、3個步驟，一週執行2次，就能養出讓人羨慕的媽生好皮。

潤澤肌膚不堵塞，韓國乳霜油紙面膜法，3步驟養出無瑕好皮膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國掀起了新的美容風潮「乳霜油紙面膜法」（小紅書＠李藝恩 Dr.meili）

韓國掀起了新的美容風潮「乳霜油紙面膜法」（小紅書＠李藝恩 Dr.meili）

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韓國爆紅「乳霜油紙面膜法」

擦乳霜想要提升肌膚潤澤，但又容易堵塞毛孔長痘痘？韓國又掀起了新的美容風潮「乳霜油紙面膜法」，只需要準備自己慣用的乳霜及吸油面紙，利用吸油面紙將毛孔內的髒污帶走，再由乳霜深層補水，用這個方法來保養，可以去除不必要的油份，防止長粉刺，又能留下滿滿的水分。

Step 1 全臉薄塗乳霜

清潔卸妝後，全臉薄薄多次塗上乳霜，要選擇質地油份少、水分多的乳霜，後續覆蓋上吸油面紙時，才不會黏成皺巴巴。

Step 2 覆蓋油面紙

在額頭、下巴、雙頰等有粉刺的部位，分別貼上5張左右的吸油面紙，建議選擇100%麻材質的吸油面紙，才不會過度吸走油脂水分。使用吸油面紙覆蓋，能夠防止乳霜水分蒸發，同時吸收乳霜裡的油份，幫助乳霜中的有效成分被吸收。

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Step 3 敷臉掌握5分鐘內

敷臉時間不要太長，建議5分鐘左右就可以撕掉，再將臉上的殘餘乳霜輕拍或按摩吸收即可。記得不要敷太長時間，反而會產生刺激。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】