7款專櫃潤唇膏必買推薦　Dior可做晚間唇膜　Prada解決唇部暗沉

女性對於唇膏毫無招架之力，不同色澤、質地、設計皆有著不一樣的吸引力！



不過除了妝點妝容的有色唇彩單品之外，日常唇部護理不可缺席的「護唇膏／潤唇膏」也別忘了採高標準篩選！正在尋找兼具設計感、美容成分的質感護脣膏嗎？以下7大專櫃精品護唇膏必買清單別錯過。

7大名牌精品護唇膏／潤唇膏必買清單，為唇部提供最頂級呵護（點擊放大瀏覽）▼▼▼

7款必買專櫃精品潤唇膏（HERMÈS官網；01製圖）

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1. Chanel

Chanel COCO水凝修護緞光護唇膏 #912 DREAMY WHITE，$335



雙唇保養值得最好的呵護！Chanel旗下COCO水凝修護緞光護唇膏系列以柔霧妝感為招牌，膏體中更蘊含修護橄欖菁萃油高濃度omega-9，以及多項植物性保養成分，能有效潤澤雙唇、修復乾燥龜裂，並延長唇部舒適度長達12小時。

2. Hermès

Rouge Hermès Lip care balm，$630



無論男女，外出補妝、補足好氣色也得兼顧造型感與精緻度，而最佳的造型加分配件，莫過於來自Hermès愛馬仕的這款無色護唇膏！擁有唇膏系列相同質感、分量的白瓷殼身，以及兼具環保的替換蕊芯設計，膏體上更蘊藏蜂蠟與小燭樹蠟，妝效輕盈、潤澤力適度作為妝前打底也很合適。

3. Dior

Dior傲姿潤唇膏 #000 Diornatural，$390



不同於人氣「誘惑煥彩潤唇膏」的俏麗、粉嫩妝感，這款延伸至經典唇膏系列的傲姿潤唇膏，更強調於雙唇的深度呵護、長效型保濕。豐富紅牡丹、石榴萃取物等天然花植萃取成分搭配甜杏仁油和乳木果油的滋潤力，不只外出補妝很有面子，更可作為晚安唇膜使用。

4. Guerlain

Guerlain KISSKISS親親蜂燦亮彩潤唇膏 #056 Pearly Lily



雙唇毫無血色、唇形單薄顯疲勞嗎？Guerlain嬌蘭今年將KISSKISS親親蜂燦亮彩潤唇膏波光蜜糖護唇膏系列成分升級，強化科西嘉蜂蜜、 蜂膠和天然玻尿酸等滋潤配方，膏體滑潤、有包覆感，外加上因應校正唇色需求設計的蘇打汽水色調，嫩唇保濕同時，更可解決蠟黃暗沉問題。

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5. Prada

Prada潤唇膏 #U001，$380



一上市便在全球引發轟動的Prada經典潤唇膏你擁有了嗎？相較於基礎款綠色護唇膏輕盈、薄透的低校色感妝效，嶄新的寶寶藍潤唇膏妝感更加水嫩、有油潤感！能應對雙唇pH值變色的特性，讓上妝後唇色能依照溫度而轉變為最貼近膚色的粉嫩調性，妝感更加自然、素顏使用也更有安全感。

6. Gucci

Gucci Baume à Lèvres潤唇膏 #1 Joslyn Clair（透明），$390



Gucci這款有著薄荷綠精緻管身的護唇膏膏體包裹滿滿美容滋養，妝效滑潤、不過於油膩，搭配上紫羅蘭花果香氣，不僅使用起來舒適、溫和，更可用於眼妝打底。

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7. YSL

YSL情迷亮彩潤唇膏 #1B自然嫩粉，$380



若自認雙唇乾燥、容易缺水起死皮，那麼絕對別錯過來自YSL的這款潤唇膏！擁有85%保養成分的它。膏體看似紮實，卻可創造水光感般的潤澤妝效，包裹住水分、更延長保濕效力，外加上乳油木果油、荷荷巴油的輔助呵護，一整天也不怕雙脣緊繃。

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