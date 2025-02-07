《甄嬛傳》眉姐姐41歲眼周零細紋　6步驟眼周刮痧　用眼過度必學

你是不是常常因為滑手機、盯電腦螢幕或熬夜追劇，感到眼睛酸澀、眼壓升高，甚至眼神看起來疲憊無神？



如果你有這些困擾，不妨試試「眉姐姐」的眼部保養技巧！以《甄嬛傳》「沈眉莊」一角走紅的演員斕曦，在小紅書上分享的眼部保養秘訣討論度超高！斕曦透露，因為拍戲熬夜的關係，長時間面臨眼周疲勞的問題，因此她會定期透過眼部按摩和眼神操來舒緩。以下整理了她分享的保養小技巧，一起來看看怎麼做！

《甄嬛傳》眉姐姐斕曦41歲眼部無細紋秘技不藏私公開，6招眼部刮痧保養法逆轉眼周肌齡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

眉姐姐6招抗老眼部刮痧秘笈（小紅書@斕曦）

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Step 1 眼部熱敷

先用熱毛巾敷在眼部約2-3分鐘，除了可以帶走皮膚表面污垢，還可以提升後續保養的效果。

Step 2 純露溼臉

用純露噴濕臉部，幫助浸潤肌膚角質，為後續保養做好準備。眼部的話可以多噴兩下。

Step 3 塗抹眼油

將半滴管的眼部精華油滴在掌心，透過雙手搓熱後，再點按到眼周肌膚。

Step 4 眼部開穴

把手部剩下的眼部精華油塗到刮痧板上，先用刮痧板較窄、適合按穴位的一端，來為眼部開穴。穴位順序為：

晴明穴（眼頭）→攢竹穴（眉頭）→魚腰穴（眉部中間）→絲竹空（眉尾）→太陽穴→承泣穴（眼下中間）→四白穴（承泣穴下方）→迎香穴（鼻翼旁）



一共8個穴位，每個穴位大概按5~6秒。比較痠的穴位可以多按幾下。

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Step 5 眼部刮痧

用刮痧板較寬的那一端做眼部刮痧，並順著臉部這三條線按摩：

第一條：下眼框→太陽穴

第二條：鼻翼→顴骨→太陽穴

第三條：迎香穴→蘋果肌→太陽穴



這三條線分別各刮5次，可以幫助放鬆，也能讓眼部精華油裡的營養成分被更好的吸收！如果覺得眼部精華油不夠的時候，記得要及時補充，避免拉扯。

接著閉上眼睛，運用刮痧板側面，沿著眼皮輕輕刮至耳後，接著帶到鎖骨排出，連續5次。

Step 6 眼神操

加強眼部訓練，可以讓眼部狀態更好、眼神更靈動。

1. 先用眼睛畫十字，上下左右各20次

2. 用眼睛畫圈，順時針、逆時針各20次



斕曦提到，以上的眼部刮痧護理不用天天做，一個星期保養1~2次就可以了。如果你時常覺得用眼過度，眼神緊繃，不妨試試幫助放鬆一下吧！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】