皮膚科醫生教眼霜選購5技巧　20歲用咖啡因　35歲後用「這2成分」

現代人保養觀念純熟，20歲開始便理解該為抗老做準備，除了抗老精華、乳霜成為投資首選，眼霜更是許多人養膚領域的進階課題！



困擾於眼周肌膚老態、黑眼圈、細紋問題的你，真的懂挑眼霜嗎？眼霜挑選、使用上究竟有著什麼禁忌與技巧？這次有請台灣皮膚科醫生高珮菡專業解答：眼霜挑選、使用5觀念。

皮膚科醫生專業解答，抗衰老眼霜挑選、使用5觀念（點擊放大瀏覽）▼▼▼

皮膚科醫生教選購眼霜5要點（Chantecaille官網；01製圖）

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掌握眼周「老化程度」是保養基礎功

保養這門學問可深可淺，挑選眼霜、眼周保養品之前，更得具備基本美容素養！高珮菡表示：

「第一次選擇眼部保養產品時，就要先明白自己眼周肌膚老化程度，才能挑選適合的保養品。例如，若是細紋狀況輕微，或許起因是乾燥，這時就推薦選擇高保濕、好吸收的產品即可；再來年齡增長肌膚保水度下降，這時就建議挑選更潤澤的霜狀品項，維持肌膚鎖水度。根據當下肌膚狀況、期待挑選產品，才不會花冤枉錢、又白做工。」



不同年紀「眼霜」怎麼挑？

年紀與保養有著微妙關係，尤其不同年紀有著不同的眼周肌膚問題、眼周保養需求，挑選眼霜更得對症下藥！針對不同年紀「眼霜」挑選方針，高珮菡醫生點出：可以從成分功能著手！

「20幾歲老化跡象不顯著，建議以加強保濕的成分，如：玻尿酸作為入門；若有著熬夜黑眼圈困擾，促進血液循環的成分：咖啡因是不錯的選擇；到了30+歲開始出現眼周乾燥、細紋增加問題，也意味著膠原蛋白正加速流失，這時就可以選擇：有效合成膠原蛋白的維他命C、高抗氧化力的維他命E；至於40至50歲階段出現鬆弛、淚溝、不可逆的魚尾紋問題時，就需要更強效型的科學美容配方，以及高潤度保濕感受，更能達到修護期待。」



眼霜使用三大禁忌要當心

挑對了眼霜，搭配正確使用方法才能達到更有效的眼周抗老成效！針對眼霜使用上的禁忌，高珮菡醫生提醒三大重點：

「第一：「不需要厚敷」，選擇產品推薦的比例就夠了；第二：「按摩手法輕巧」，不要過度拉扯、過度按摩；另外，就是眼周肌膚很敏感，使用上如果有過敏情形一定要立即停用。」



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人們過度依賴眼霜

接觸臨床民眾多年，更有著豐富的醫病需求觀察，高珮菡醫生也坦言：多數人過度依賴眼霜！

「很多人都會誤以為，眼周肌膚只能擦眼霜，但大家要有個觀念：整個臉的保養是一起的，而眼霜最主要功用是改善眼周的細紋，除了改善細紋這項功能外，全臉的保濕還是要足夠。」



醫美術後眼周保養有訣竅

這幾年民眾愛美意識提升，也更願意投資微醫美、醫美療程來加速年輕效果，應對醫美術後的眼周肌膚保養方針，高珮菡醫生指出：

「首先要看你是否有微創傷口，舉例來說，即便完全沒有造成表皮損傷，療程持續加熱的過程中，還是會對表皮造成刺激，建議術後保養品使用上要選擇成分不刺激、單純，且平常慣用的產品。有傷口的話，則建議案照醫生囑咐使用專用修復藥膏與術後修復保養單品。」



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