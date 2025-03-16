47歲韓國第一美女金喜善　6招逆齡保養公開　靠補充「2營養成分」

有著「韓國第一美女」之稱的金喜善，今年即將迎來48歲，但她的肌膚依舊緊緻透亮，彷彿能掐出水！



她曾在採訪中坦言，自己並非那種能耐心坐著接受繁複保養程序的人，因此，她選擇以快速、有效且內外兼顧的健康保養方式，不僅維持凍齡美肌，還能讓身體更年輕有活力！以下整理出她的6大保養秘訣，趕快學起來吧！

47歲凍齡美女金喜善，揭秘不老女神的6大保養抗老秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國第一美女金喜善6招逆齡抗老心得（IG@lovely.katie.k；01製圖）

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1. 天天喝熱茶，溫暖體質抗老化

金喜善在《Allure Korea》的專訪中分享，她深信「體溫上升1度，不僅有助長壽，還能促進美容效果」，因此她每天隨身攜帶保溫瓶，喝媽媽傳授的養生熱茶。這款茶以紅棗、薑、紅蔘等滋補食材熬煮，不僅暖身還能促進循環，讓肌膚紅潤透亮。

2. 維他命C＋益生菌，內在調理更年輕

雖然金喜善平時會多吃水果，但她認為光靠食物難以攝取足夠的營養，因此會額外補充維他命C，提升抗氧化力，幫助肌膚保持亮澤。此外，她也會攝取益生菌來促進腸道健康，幫助排便，對維持身材也非常有幫助。

3. 奇異果面膜，曬後修護＋美白抗老

當遇到戶外拍攝、長時間曝曬陽光後，金喜善會自製「奇異果面膜」急救肌膚。她會將冷藏過的奇異果搗碎，直接敷在臉上，待其回溫後再沖洗，不僅能舒緩日曬後的不適，還能補充維他命C，幫助肌膚提亮，讓膚質更透亮細緻。

4. 美容儀提升保養吸收力

身為韓國醫美保養品牌medicube的代言人，金喜善本身也是其美容儀的愛用者。由於她每天早上洗完臉後就要快速上妝，沒有時間慢慢等待保養品吸收，因此會使用美容儀來加速保養滲透，讓肌膚迅速補充營養，維持飽滿光澤感。

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5. 深度睡眠，讓身體真正休息

金喜善認為良好的睡眠是身體修復關鍵，因此她相當重視睡眠品質。睡覺時，她會確保房間完全無光、關閉所有電子設備，讓自己能睡得跟深沈。而且她表示，即便只是短暫小睡，也要讓自己完全放鬆，確保身體與肌膚獲得充分休息，維持最佳狀態。

6. 隨身保濕噴霧，時刻補水鎖水

身為混合偏乾肌的她，肌膚狀況時常變化，T字部位容易出油，而兩頰則容易乾燥。因此，她會隨身攜帶多款不同功效的保濕噴霧，根據當下肌膚需求即時補水，維持水潤光澤感，讓妝容更服貼持久。

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