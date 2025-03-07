10款專櫃高保濕化妝水推薦　Laneige熱銷400萬樽　La Mer修復敏感

逐日邁入春季，不僅溫差變化、濕度浮動容易誘發季節性感冒，「換季膚況」所面臨的缺水、敏感、不穩定等症狀也令人困擾！



然而，想要穩定季節轉換時的肌膚狀況，替換化妝水是首要重點。以下是2025換季必備的10款「專櫃高保濕化妝水」推薦清單，助你日常保養事半功倍！

換季首選10款專櫃高保濕化妝水推薦清單，告別敏感不穩定肌膚危機（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選10款專櫃高保濕化妝水推介（Laneige官網；01製圖）

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1. Dior

Dior完美活能超效精華化妝水 150ml，$660



以年輕肌膚與熟齡肌膚的需求為出發點，逆時能量系列提供卓越的保濕效果與高強度彈力補給力。這款奇肌露選用75%高濃度喚妍草酵素調和液作為基底，搭配雙重保濕玻尿酸，質地輕盈、潤澤度高，更能有效撫平紋路、緊緻肌膚，改善乾燥、粗糙膚況。

2. Guerlain

Guerlain殿級蜂皇精華爽膚水 150ml，$670



殿級蜂皇系列向來是Guerlain最自豪的招牌，不僅擁有高穩定性與高活性，更能給予肌膚年輕好氣色。這款擁有98.7%天然成分比例的蜜露，更集結「雙層微脂囊科技」與25倍高濃度珍稀成分，精華水質地輕盈不失包覆性，提供肌膚更完整的油水平衡機制。

3. Chanel

Chanel山茶花保濕微精華水 150ml，$930



強調於保濕，也不能怠慢了使用體驗！Chanel這款山茶花保濕微精華水，內含 5,000顆微滴粒子，能有效為肌膚提供高滲透力的保濕與補水功效。其獨特的精露質地搭配清新花香，更提升了使用時的愉悅感。

4. Shiseido

Shiseido EUDERMINE活膚透亮精華水 145ml，$780



資生堂暢銷全亞洲的曙光精華水你絕對認識，延續經典的修護、穩定效能，這款紅色活酵超導奇蹟露更補足了保養第一步驟的安心感。富含三大主成分「Kefir護膚益生菌」、「日本香柚精萃」、「4MSK」，搭配多重酵能因子輕盈水感與適度保濕力，讓換季肌膚不只水嫩，更兼具彈性。

5. La Mer

La Mer肌底修護液 150ml，$1,490



正煩惱換季肌膚躁動不安，不如砸重本投資一款La Mer肌底修護液吧！水精華質地能輕巧地貼合肌膚，同時快速滲透肌膚深處，給予膚質急救般的呵護感受。而質地中所富含的經典成分Miracle Broth™奇蹟活凝精萃，更能有效解決乾燥，修復敏感帶來的不適感受。

6. YSL

YSL全效修復養護精華水 150ml，$740



專注現代人油水不穩定的膚質特性，YSL嶄新打造此款——全效修復養護精華水。以90%活性水相為核心，成分中結合葡聚醣+B5、角鯊烷精華，以及夜光仙人掌金萃，能強化肌膚屏障，應對且舒緩換季敏感所帶來的乾燥、油水不平衡以及躁動不穩定的症狀。

7. Darphin

Darphin金緻再生奢光精華水 150ml



當肌膚乾燥、粗糙顯露老態時，不只得補水更得補油！延伸至當家美容油的養膚概念，Darphin嶄新精華水，特別採用水：精油9:1的獨特雙層質地，創造似水非油的高潤澤使用感受。此外，成分中更以92%天然萃取為亮點，植物性滋養與溫和特性，有效安撫換季肌膚的小脾氣。

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8. Chantecaille

Chantecaille 24K黃金活膚精華水 150ml，$1,560



承襲品牌所堅持的天然、永續核心，香緹卡首次打造高效能的精華水單品。輕盈質地不失精華的包覆感，而90%的天然植萃成份，以及多重養膚因子，更能於保養第一步驟穩定膚況、修復乾燥，並且提升保養後肌膚的澎彈、細緻觸感。

9. Origins

Origins Plantscription™悅肌再生活膚抗皺精華 150ml，$1,200



專為輕熟齡肌膚打造的抗老提案Plantscription™系列，今年也新增了嶄新生力軍！擷取明星成分「膠原榆綠木」的高修復特性，外加上醫學美容級6胜肽，提供肌膚高補水、高保濕、彈力升級等嫩膚體驗。外加上稠度高的精華水質地，作為夏季日間保養單品也很合適。

10. Laneige

Laneige牛奶水嫩柔滑細膚水 170ml，$245



全球累計銷售440萬瓶的牛奶水終於革新回歸！此次升級版不僅有著更具科技感的設計瓶身，這回更結合獨家「超微米高壓混融科技™」將乳霜的潤澤力融入水質質地中，提高化妝水的保濕力與包覆感受。不僅是男女皆適用的保濕單品，牛奶水更可為你省去多步驟的保養程序。

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