醫美後保養8成人都錯？皮膚科醫生教6正確觀念：「這成分」要避開

現代人仰賴醫美療程尋求提升自信的新解答，但若術後未能及時且正確地護理肌膚，可能會引發刺激不適、泛紅等敏感問題，讓皮膚變得脆弱不穩定。



到底醫美術後保養該留意什麼？面對「敏感危機」又該怎麼呵護？皮膚科專家——詹育彰醫生解惑6大保養觀念。

皮膚科醫生解惑醫美術後6大保養觀念（點擊放大瀏覽）▼▼▼

皮膚科醫生教你醫美術後保養6關鍵（pexels@ANVA Marketing；01製圖）

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日常保養與醫美術後保養主要差異為何？

不同於日常養膚觀念，醫美療程後的肌膚護理更應格外謹慎。

詹育彰醫生分析：「日常保養主要著重於清潔、保濕和防曬，目的是防止皮膚受到日常傷害；而醫美術後的保養則更強調修復，尤其是針對治療過程中對皮膚造成的破壞，應立即幫助皮膚恢復並減少修復時間及副作用，比如：雷射反黑現象。醫美後適度加強修復跟一般的防護概念不同 : 前者為預防受傷；後者則為修復受損、加速新生 – 這是兩者主要差別。」

醫美術後保養品挑選要小心！

尤其正值換季時節，肌膚時常存在著隱性敏感問題，這時若加上醫美療程的刺激，更會為肌膚帶來多重刺激。因此，術後保養品的挑選必須特別特別留心。

詹育彰醫生補充：「每個人都有可能存在輕微至嚴重不等的敏感狀況。因此，在任何醫美計畫後，嘗試修護保養品之前，應先在敏感部位試用一小塊區域，觀察幾分鐘是否會出現紅腫、刺癢等不適反應，確認產品適合性、安全性後再大面積使用。」

醫美術後「選對美容成分」預防肌膚二度刺激！

不只在使用保養品前應具備正確的護膚觀念，醫美術後由於肌膚較脆弱，保養品「成分」的篩選也應加倍細心。

詹育彰醫生提醒：「避免二度刺激的關鍵是檢視保養品成分，尤其是防腐劑、乳化劑等可能引起刺激的『賦形劑』皆需避開。對於有開放性傷口的情況，首要任務是保護傷口防止感染，前三天使用醫生囑咐的藥膏、不碰水，結痂癒合後則可逐漸提高保養力度，使用高機能成分加強修復速度；7至1個月之內可加強使用高機能成分，待表皮層基本恢復正常（約28天代謝週期）後，方可恢復正常日常保養。」

醫美術後清潔比上妝更要小心

醫美術後的肌膚呵護不僅得小心翼翼，保養流程更需精準掌控。尤其術後上妝隱藏著許多刺激性隱憂需當心！

詹育彰醫生強調：「彩妝品、卸妝品使用不當也可能對皮膚造成傷害，如：不正確卸妝可能會導致皮膚破損、結痂脫落導致感染，肌膚刺激情況更勝於上妝。」

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醫美療程間隔時程怎麼拿捏？

醫美術後保養固然重要，但也切勿為了愛美而過度依賴療程！

詹育彰醫生表示：「每一次做完療程都需預留修復期，修復期需要多長要看破壞力多強—沒有明顯傷口、微細傷口、開放傷口修復時程皆不同。比如：『雷射磨皮』每次療程至少相隔半年至一年。另外，通常年紀越大需要更長的修復時間。建議在做皮膚保養治療時，不要太頻繁，應權衡治療帶來的好處與潛在看不見的傷害，並考慮到個體差異。」

「充足睡眠」是醫美術後修護核心

當然了，良好的生活作息、睡眠品質也是造就好膚質、穩定膚況的關鍵。特別是想要加速術後肌膚的修復效果，更應擁有健康的生活節奏。

詹育彰醫生補充：「無論是否能看到傷口，醫學美容治療後都需要修復。如果條件允許，多休息、提升睡眠品質有助於提高治療效果。比如：進行電波拉皮療程後，充足的休息能幫助肌膚更好地恢復和重建彈性。」

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