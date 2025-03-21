12款不同功效專櫃抗老眼霜推薦　Chanel解決眼周暗沉　嘴唇用都得

眼周肌膚脆弱敏感，皮脂含量不及臉部，因此一但遇上疲勞、乾燥、熬夜、上妝等習慣，便會一一顯露於眼周肌膚健康狀態。



老態提早浮現、黑眼圈纏身，甚至眼窩凹陷顯疲態，種種跡象都在暗示你：「眼霜」必須及早投資！2025年專櫃抗老眼霜該買什麼？以下12大清單入手不出錯。

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2025年精選12款專櫃抗老眼霜（Osaji官網；01製圖）

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1. Chanel

Chanel SUBLIMAGE全效再生賦活眼霜 15g，$1,900／填充瓶，$1,615



採用核心成分香莢蘭精萃作為養膚基礎，此款眼霜擁有40倍植物活性濃度，能有效改善肌膚狀況，達到保濕潤澤、舒緩、撫紋、勻亮膚色等多重年輕成效。外加上奶油狀的滑潤質地，用於眼周肌膚與雙唇，更能使膚觸更加軟嫩。

2. Estée Lauder

Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Diamond Age Reversal Eye Creme 15ml



專研於長壽科學多年，今年終於再次迎來新突破！延續長壽肌因逆齡科技，並輔以頂級黑鑽松露精萃，強化抗老、暫停肌齡等多重期待，綿密質地貼合肌膚，搭配鑽石紋理冰珠按摩滾棒，每一夜皆可一再喚醒鬆弛膚況、撐起下塌的眼窩肌膚，找回滿滿青春好氣色。

3. Dior

Dior玫瑰花蜜活顏再生眼霜 15ml，$1,900／補充裝，$3,100



年紀增長不可怕，怕的是沒有及早呵護、對症下藥！Dior玫瑰花蜜全面升級，不僅擁有更環保永續的包裝設計，成份上更結合岡維拉玫瑰胜肽複合物™和動態活萃酵母，將整朵玫瑰的滋養通通儲存，用於眼周肌膚，可有效達到緊緻、明亮、對抗暗沉。

4. Guerlain

Guerlain殿級蜂皇眼霜 15ml，$860



堅持高比例自然來源為保養核心，Guerlain殿級蜂皇系列旗下眼霜作品，不僅親膚、溫和，且有著不輸乳霜的年輕效能。皇家蜂王乳、烏埃尚島蜂蜜結合玻尿酸，提高眼周潤澤度同時更能舒緩肌膚疲勞、深度修復老態與疲態。

5. Shiseido

Shiseido資生堂晶鑽煥亮再生眼霜 17ml，$1,300



擁有日本職人精神的資生堂，旗下頂級保養：極上御藏系列，除了有著「珍稀延命草精萃」的抗氧化呵護力，這款眼唇霜更蘊含大島櫻華葉精萃、山梨蜜桃葉精萃、長野莎梨精萃等多重植物能量，屬性親膚、高雅花朵香氣，放鬆心神之餘也能提升眼周肌膚緊致度。

6. Tom Ford

Tom Ford RESEARCH Eye Repair Concentrate 15ml



不只在彩妝創作方面很出色，針對眼周肌膚研發的RESEARCH Eye Repair Concentrate，更於成分上添加經典75號配方（白瓷可可、咖啡因與日本玉露），能更精準地淡化眼周暗沉、疲勞、鬆弛紋理，解決年輕肌膚最困擾的眼周乾澀、黑眼圈問題。

同場加映：皮膚科醫生教眼霜選購5技巧 20歲用咖啡因 35歲後用「這2成分」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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7. YSL

YSL藏金妍活再生眼霜 15ml，$1,840／補充裝 15ml，$1,560



養好肌膚的原則，保養投資絕不可手軟！YSL善用嶄新青春賦活新生科技，搭載「藏紅花賦活極萃MCF™」將高純度抗老因子充分注入眼周肌膚，不光能賦予眼周更細緻、緊致的年輕狀態，更能有效平息肌膚炎症，減緩老態加速顯露。

8. Sisley

Sisley至臻活膚全效逆齡眼霜 15ml，$2,400／補充裝，$1,950



夜間時段是抗老黃金時期，想要加倍呵護眼周肌膚更不可錯過！Sisley運用獨家逆時奇蹟因子於夜間養膚過程暫停老態跡象，並活化眼周循環、提亮膚色、緊致膚觸，從根本達到解決凹陷、暗沉、補足膠原蛋白等多項黑眼圈問題。

同場加映：8款人氣專櫃美白面霜整理 Estée Lauder淡斑祛黃 Dior亮白修護（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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9. Lancôme

Lancôme立體塑顏緊緻抗皺眼精華 20ml，$710



一罐滿足多重期待，它真的辦到了！來自Lancôme的這款立體塑顏緊緻抗皺眼精華，結合300種胜肽、維他命C與菸鹼醯胺等多重抗老保濕因子，強化於提拉、緊致需求，徹底化解泡泡眼、下垂等老態問題。外加上獨特乳質觸感，任何年齡層皆適合。

10. Eve Lom

Eve Lom Time Retreat Smoothing Eye Complex 15ml



抗老關鍵是選對成分，當然了眼周肌膚也不例外！英國清潔護膚專家Eve Lom，便專注成分中A醇、燕麥益生元、維他命C等多重抗老因子比例，能於養膚、按摩過程中提振眼周肌膚活力，從細紋、膚觸、色澤方方面面解決妳我困擾的老態跡象。

11. Apivita

Apivita蜂膠緊緻膠原眼唇修護霜 15ml



秉持著希臘天然保養主義，Apivita這款精巧眼唇兩用霜，有著高達96%天然成分比例，並蘊藏海洋生物科技活性成分及枸杞液萃取，能更有感地改善黑眼圈、浮腫及眼瞼下垂等困擾，輕質使用感受、輕巧外型，特別適合旅行攜帶。

12. Osaji

Osaji KAI Liberation Eye Cream 20g



來自日本的新生代低敏感保養品牌Osaji可說是許多年輕客群的新依賴。溫和、簡單的處方，搭配輕盈不黏膩的使用感受，讓全系列保養更貼近亞洲肌膚需求。尤其這款專為熟齡肌膚打造的眼霜作品，便透過神經醯胺最純粹高保濕、高修護力強健肌膚彈性、柔化膚觸，四季使用皆無負擔。

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