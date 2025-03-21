12款不同功效專櫃抗老眼霜推薦　Chanel解決眼周暗沉　嘴唇用都得

撰文：Bella儂儂
出版：更新：

眼周肌膚脆弱敏感，皮脂含量不及臉部，因此一但遇上疲勞、乾燥、熬夜、上妝等習慣，便會一一顯露於眼周肌膚健康狀態。

老態提早浮現、黑眼圈纏身，甚至眼窩凹陷顯疲態，種種跡象都在暗示你：「眼霜」必須及早投資！2025年專櫃抗老眼霜該買什麼？以下12大清單入手不出錯。

2025年專櫃抗老眼霜12大必買清單，不同功效助你擊退黑眼圈，重生眼部肌膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025年精選12款專櫃抗老眼霜（Osaji官網；01製圖）
+21

1. Chanel

Chanel SUBLIMAGE全效再生賦活眼霜 15g，$1,900／填充瓶，$1,615

採用核心成分香莢蘭精萃作為養膚基礎，此款眼霜擁有40倍植物活性濃度，能有效改善肌膚狀況，達到保濕潤澤、舒緩、撫紋、勻亮膚色等多重年輕成效。外加上奶油狀的滑潤質地，用於眼周肌膚與雙唇，更能使膚觸更加軟嫩。

2. Estée Lauder

Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Diamond Age Reversal Eye Creme 15ml

專研於長壽科學多年，今年終於再次迎來新突破！延續長壽肌因逆齡科技，並輔以頂級黑鑽松露精萃，強化抗老、暫停肌齡等多重期待，綿密質地貼合肌膚，搭配鑽石紋理冰珠按摩滾棒，每一夜皆可一再喚醒鬆弛膚況、撐起下塌的眼窩肌膚，找回滿滿青春好氣色。

3. Dior

Dior玫瑰花蜜活顏再生眼霜 15ml，$1,900／補充裝，$3,100

年紀增長不可怕，怕的是沒有及早呵護、對症下藥！Dior玫瑰花蜜全面升級，不僅擁有更環保永續的包裝設計，成份上更結合岡維拉玫瑰胜肽複合物™和動態活萃酵母，將整朵玫瑰的滋養通通儲存，用於眼周肌膚，可有效達到緊緻、明亮、對抗暗沉。

47歲韓國第一美女金喜善　6招逆齡保養公開　靠補充「2營養成分」Jennie快30歲但毫無歲月痕跡　4招回春秘訣公開　靠1招省時秒消腫

4. Guerlain

Guerlain殿級蜂皇眼霜 15ml，$860

堅持高比例自然來源為保養核心，Guerlain殿級蜂皇系列旗下眼霜作品，不僅親膚、溫和，且有著不輸乳霜的年輕效能。皇家蜂王乳、烏埃尚島蜂蜜結合玻尿酸，提高眼周潤澤度同時更能舒緩肌膚疲勞、深度修復老態與疲態。

5. Shiseido

Shiseido資生堂晶鑽煥亮再生眼霜 17ml，$1,300

擁有日本職人精神的資生堂，旗下頂級保養：極上御藏系列，除了有著「珍稀延命草精萃」的抗氧化呵護力，這款眼唇霜更蘊含大島櫻華葉精萃、山梨蜜桃葉精萃、長野莎梨精萃等多重植物能量，屬性親膚、高雅花朵香氣，放鬆心神之餘也能提升眼周肌膚緊致度。

6. Tom Ford

Tom Ford RESEARCH Eye Repair Concentrate 15ml

不只在彩妝創作方面很出色，針對眼周肌膚研發的RESEARCH Eye Repair Concentrate，更於成分上添加經典75號配方（白瓷可可、咖啡因與日本玉露），能更精準地淡化眼周暗沉、疲勞、鬆弛紋理，解決年輕肌膚最困擾的眼周乾澀、黑眼圈問題。

同場加映：皮膚科醫生教眼霜選購5技巧　20歲用咖啡因　35歲後用「這2成分」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+12

7. YSL

YSL藏金妍活再生眼霜 15ml，$1,840／補充裝 15ml，$1,560

養好肌膚的原則，保養投資絕不可手軟！YSL善用嶄新青春賦活新生科技，搭載「藏紅花賦活極萃MCF™」將高純度抗老因子充分注入眼周肌膚，不光能賦予眼周更細緻、緊致的年輕狀態，更能有效平息肌膚炎症，減緩老態加速顯露。

8. Sisley

Sisley至臻活膚全效逆齡眼霜 15ml，$2,400／補充裝，$1,950

夜間時段是抗老黃金時期，想要加倍呵護眼周肌膚更不可錯過！Sisley運用獨家逆時奇蹟因子於夜間養膚過程暫停老態跡象，並活化眼周循環、提亮膚色、緊致膚觸，從根本達到解決凹陷、暗沉、補足膠原蛋白等多項黑眼圈問題。

同場加映：8款人氣專櫃美白面霜整理　Estée Lauder淡斑祛黃　Dior亮白修護（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+12

9. Lancôme

Lancôme立體塑顏緊緻抗皺眼精華 20ml，$710

一罐滿足多重期待，它真的辦到了！來自Lancôme的這款立體塑顏緊緻抗皺眼精華，結合300種胜肽、維他命C與菸鹼醯胺等多重抗老保濕因子，強化於提拉、緊致需求，徹底化解泡泡眼、下垂等老態問題。外加上獨特乳質觸感，任何年齡層皆適合。

10. Eve Lom

Eve Lom Time Retreat Smoothing Eye Complex 15ml

抗老關鍵是選對成分，當然了眼周肌膚也不例外！英國清潔護膚專家Eve Lom，便專注成分中A醇、燕麥益生元、維他命C等多重抗老因子比例，能於養膚、按摩過程中提振眼周肌膚活力，從細紋、膚觸、色澤方方面面解決妳我困擾的老態跡象。

11. Apivita

Apivita蜂膠緊緻膠原眼唇修護霜 15ml

秉持著希臘天然保養主義，Apivita這款精巧眼唇兩用霜，有著高達96%天然成分比例，並蘊藏海洋生物科技活性成分及枸杞液萃取，能更有感地改善黑眼圈、浮腫及眼瞼下垂等困擾，輕質使用感受、輕巧外型，特別適合旅行攜帶。

12. Osaji

Osaji KAI Liberation Eye Cream 20g

來自日本的新生代低敏感保養品牌Osaji可說是許多年輕客群的新依賴。溫和、簡單的處方，搭配輕盈不黏膩的使用感受，讓全系列保養更貼近亞洲肌膚需求。尤其這款專為熟齡肌膚打造的眼霜作品，便透過神經醯胺最純粹高保濕、高修護力強健肌膚彈性、柔化膚觸，四季使用皆無負擔。

開架歐美抗衰老精華討論度TOP 10　第一名CP值極高　淡化細紋必備10款專櫃高保濕化妝水推薦　Laneige熱銷400萬樽　La Mer修復敏感松本清5款人氣日本藥妝推薦　Chiikawa果香磨砂膏溫和去角質必買44歲隋棠作為3孩媽的逆齡保養術　眼周按摩、飲食秘訣6招全公開鼻頭生黑頭居然會破財？醫生教低成本溫和去黑頭法　財運一路亨通

延伸閱讀：

台灣人8成「抗老保養」都做錯！皮膚科醫師解釋4大護膚觀念：解決細紋保濕比A醇更有效

換季「微醫美療程」術前必知5大守則！皮膚科醫師精闢解答：術後不建議出國？「饅化」千萬要小心

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】

眼霜
抗衰老
面部護膚
護膚
美容
美妝穿搭
Chanel
Dior
YSL
Estée Lauder
Lancôme
Shiseido資生堂
Guerlain
Tom Ford
apivita
美粧潮流
Bella儂儂