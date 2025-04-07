平均每2分鐘賣1支！6款人氣精油護脣膏推薦　Aesop保濕兼具紓壓

護唇膏銷售量暴漲，兼具紓壓香氣的單品更有著「每2分鐘售出一件」的驚人戰績。



若你也正苦惱著緊湊工作步調，生活繁忙等，帶來的疲勞與壓力，除了泡個熱水澡、充足睡眠外，別忘了隨身帶上一支「精油護唇膏」為你時時改善乾燥、賦予精神滿滿療治癒元氣！

上班族紓壓必備，6款精油潤唇膏，幫你放鬆之餘還能滋潤雙唇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6款減壓精油潤唇膏推介（10/10 HOPE官網；01製圖）

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1. Aesop

Aesop雪松橙香護唇膏，$150



掌握著人們嗅覺上的放鬆感受，儀式感專家Aesop旗下這款護唇膏，不僅保濕、嫩唇效果出色，質地自帶的木質柑橘香氣，氣味清新、溫暖，自帶治癒感，好像在日常保養雙唇同時也能透過嗅吸體驗放鬆緊繃的發條、提醒自己放慢腳步。

2. L:a Bruket

L:a Bruket 311晚安潤唇膏，$160



全球市場每兩分鐘賣出一支！L:a Bruket經典護唇系列今年更視紓壓為主軸，打造此款晚安護唇棒。橙花香氣，有助於撫慰身心靈，外加上溫和、無添加的經由處方，能於塗抹雙唇過程中舒緩感官、緩解焦慮，更是上班族夜間入睡前的舒眠小法寶呢！

3. bamford

bamford植萃潤唇膏，$170



香氣最神奇的地方，或許便是那透過氣味擴散、昇華而為身心達到的放鬆之感。尤其植物保養專家bamford旗下這款潤唇膏，更結合乳油木果、特級冷壓橄欖油高保濕力，以及粉紅葡萄柚與保加利亞玫瑰調和出的淡雅清香，每一次使用都能賦予五感徜徉精油冥想儀式之感。

4. Neal's Yard Remedies

Neal's Yard Remedies玫瑰果護唇膏，$100



玫瑰有著放鬆、緩解壓力的效果，是許多人安神精油、茶品的首選原料。而當玫瑰精油香活用於潤唇膏中，那貼近肌膚與五感的香氣體驗更會使人上癮！英國美容品牌Neal's Yard Remedies便將玫瑰果油與乳油木果油結合，兼具高保濕力同時，更有著梳理焦慮的身心感受。

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5. The Public Organic

The Public Organic精油保濕護唇膏（柑橘&天竺葵）



日本天然精油保養品牌The Public Organic，旗下保濕護脣膏也是日本當地的國民單品。純粹的設計下藏著簡單、純淨的100%天然植萃精油配方，使用起來潤而不油膩、高保濕而不厚重，外加上天竺葵的鎮靜情緒效果，作為日常紓壓小物再合適不過。

6. ARGELAN

ARGELAN保濕唇膏（玫瑰＆伊蘭伊蘭）



同樣以天然精油配方為招牌的日本護理專家ARGELAN，不光有著簡潔、俐落的素色外型很耐看，膏體中更蘊含100%植物保濕成，與玫瑰、依蘭精油香氣。花香內斂、溫潤，玫瑰的治癒系效果，更能為你我時刻補足流失的精力。

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