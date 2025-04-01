日本必買5款最新限定彩妝　SUQQU唇膏2新色　THREE限量發售眼影盤

春天來臨，日本各大彩妝品牌紛紛推出應季的限定美妝產品，為妝容注入春日氣息。



編輯部選了5款2025年必入手的春季彩妝商品，讓你輕鬆打造細膩自然的春日妝容，同爛漫櫻花一起散發迷人的魅力！

2025日本必買彩妝新品清單，5款商品從CEZANNE到SUQQU等訪日自由行必買（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025春夏最新5款日系限定彩妝（THREE官網；01製圖）

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1. CEZANNE混色漸層腮紅

日本人氣平價彩妝品牌CEZANNE（セザンヌ）推出春季氛圍感限定腮紅。柔霧輕盈質感的兩款溫柔色調，帶來宛如櫻花綻放的粉嫩光彩，是不可錯過的櫻花限定彩妝。 這款漸層腮紅盤融合霧面與珠光質地，四種精心調配的色彩可依個人喜好自由混搭，打造自然漸層妝效。其中特殊的保濕精華油配方有效減少飛粉，使粉質更服貼肌膚，呈現細膩柔和的春日妝容。

01珊瑚橙色Coral Symphony打造自然紅潤氣色的幸福珊瑚色，適合暖色調肌膚。

商品名稱：CEZANNE混色漸層腮紅 01 Coral Symphony

商品價格：781日圓（含稅）（折合約40港元）

發售時間：2025年2月



02甜美粉色Mood Pink打造柔和甜美、提升透明感的粉嫩色，適合冷色調肌膚。

商品名稱：CEZANNE混色漸層腮紅 02 Mood Pink

商品價格：781日圓（含稅）（折合約40港元）

發售時間：2025年2月



2. CEZANNE好氣色打亮修容霜

除了混色漸層腮紅外，CEZANNE（セザンヌ）的人氣商品「好氣色打亮修容霜」也推出了溫柔的03浪漫光輝色。這是一款富含保濕精華油與細緻珠光，水嫩Q彈質感的修容霜。左邊淺色適合當做高光，右邊深色能夠提升臉部血色。用指腹沾取，輕觸瞬間感受絲滑質地，塗抹臉頰時緊密而絲滑地貼合肌膚，打造水潤透亮而不易脫妝的光澤美肌！

商品名稱：CEZANNE好氣色打亮修容霜 03浪漫光輝

參考價格：660日圓（含稅）（折合約34港元）

發售時間：2025年2月



3. THREE櫻吹雪限定眼影盤

THREE（スリー）是日本自然植萃化妝品牌。品牌名稱源自數字3，強調在自然與現代化之間找到完美的平衡，創造出適合現代人生活方式的自然美妝產品。今年限量發售的櫻吹雪限定眼影盤「Jubilee Collection Palette 2025」，以溫暖色調與6種獨特質地，展現櫻花花瓣的百變風貌，輕輕疊擦即可營造出 細膩且通透的層次感，彷彿映照著隨風飛舞的櫻花，散發滿溢幸福感的色彩。

商品名稱：THREE Jubilee Collection Palette 2025

參考價格：7,700日圓（含稅）（折合約400港元）

發售時間：2025年3月3日



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4. SUQQU晶采絲絨唇膏

SQUUQ（スック）是日本知名的高端彩妝品牌，以其創新的配方和高品質的產品廣受好評。今年SQUUQ推出晶采絲絨唇膏人氣口紅色號，包括展現大人成熟美麗的玫瑰粉色02號「香木」，以及散發知性美的紅棕色08號「靜淑」。這兩款口紅擁有柔和且迷人的色調，適合日常生活、上班工作以及晚宴派對等多種場合。其絲滑的奶油狀質地，不僅能讓唇妝均勻、持久，還能保持唇部的水潤感，輕鬆打造自然又迷人的春日妝容。這些色彩既能提亮膚色，又不失優雅，能充分展現春日色彩。

商品名稱：SUQQU晶采絲絨唇膏VELVET FIT LIPSTICK 02香木

參考價格：5,830日幣（含稅）（折合約302港元）

發售時間：2025年1月24日



商品名稱：SUQQU晶采絲絨唇膏VELVET FIT LIPSTICK 08靜淑

參考價格：5,830日幣（含稅）（折合約302港元）

發售時間：2025年1月24日



5. dejavu就是自然眉筆

Dejavu（デジャヴュ）是來自日本的知名平價彩妝品牌，以其不易暈妝的眼線筆、纖長捲翹的睫毛膏以及輕鬆打造自然輕盈妝感的染眉膏等產品深受喜愛。特別推薦的是Dejavu今年推出的春季新色——輕盈眉彩膏Moka Beige（摩卡灰棕色）。這款眉彩膏擁有自然且低調的色調，營造出優雅又現代的妝容效果，完美適合日常妝容，無論是打造精緻的職場妝或是簡單的輕妝，都能輕鬆應對。

商品名稱：dejavu就是自然眉筆——Moka Beige摩卡灰棕色

參考價格：880日幣（含稅）（折合約46港元）

發售時間：2025年3月12日



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春日美妝撥動心弦 打造浪漫粉嫩妝容

春季是變換妝容的最佳時機，這些限定彩妝產品無論在色彩、質地還是設計上，都能完美詮釋春日的柔美與生機。趁著春天來臨，別錯過這5款必買的彩妝商品，打造一個既自然又迷人的春日妝容吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】