27歲王淨私藏5招零毛孔抗細紋保養術　多吃「1水果」能助肌膚穩定

新生代實力派演員王淨，憑藉電影《返校》、《瀑布》、《月老》等多部作品累積實力與口碑，不僅在國際影展屢獲肯定，更榮獲台北電影獎最佳女主角，精湛演技深受觀眾喜愛。



今年27歲的她，除了在戲劇圈表現亮眼，皮膚狀態也始終維持在極佳狀態，無論鏡頭拉多近、特寫放多大，膚質依然細緻無瑕。作為資生堂國際櫃品牌摯友，她在資生堂小紅瓶的公開活動中也大方分享了自己的零毛孔保養秘訣。

王淨5大零毛孔保養秘訣，從保養卸妝到飲食，輕鬆教你複製細緻膚質（點擊放大瀏覽）▼▼▼

27歲王淨5招零毛孔護膚秘笈（IG@_ginglebellaaa；01製圖）

+ 10

1. 保養時搭配輕柔按摩，提升吸收力

王淨自曝肌膚屬於偏乾性，且容易敏弱，因此在季節交替或長時間處於乾燥環境時，皮膚狀況經常不穩定。她坦言，過去習慣用力按摩臉，但後來發現這樣的手法反而會拉扯肌膚，造成細紋問題。

因此，現在她會選擇較溫和的手法，在擦上保養品後，以輕拍與畫圓的方式幫助吸收，避免對肌膚造成過度刺激。近期使用全新資生堂＃小紅瓶POWERMAX後，讓她的膚況更加穩定，夜間保養後肌膚也能維持透亮水潤。

2. 保濕與清爽並重，避免厚重保養造成悶痘

身為乾性肌膚的王淨，過去為了避免脫妝與乾燥，喜歡使用油類或較滋潤的保養品。但她發現，這樣的保養方式反而會讓肌膚悶住，容易長閉鎖性粉刺或痘痘。因此，她開始注重兼具保濕與清爽感的產品，讓肌膚維持水潤的同時，也不會過度負擔。她透露，近期使用小紅瓶後，肌膚在季節交替期間明顯變得穩定，減少了不少工作怕肌膚出狀況煩惱。

3. 卸妝一定要徹底，避免殘妝影響膚質

王淨認為，清潔是所有保養的基礎，因此所有保養程序中，她對「卸妝」特別講究。她透露自己會卸妝直到卸妝巾擦肌膚完全沒有殘妝後，才會進行洗臉，避免殘妝堵塞毛孔。此外，她的日常保養以簡單的步驟為主，卸妝、洗臉後搭配小紅瓶與乳液就準備睡覺，保持少即是多的保養哲學。

同場加映：醫美後保養8成人都錯？皮膚科醫生教6正確觀念：「這成分」要避開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

4. 飲食保養：多吃藍莓，維持肌膚穩定

當被問到有什麼美肌飲食時，王淨透露最近特別喜歡吃藍莓，雖然不是刻意為了美肌而吃，但她發現自己的膚況變得更穩定，不再頻繁長粉刺與閉鎖性粉刺，讓她的肌膚狀況大幅改善。

藍莓對肌膚的好處

富含花青素和維他命C，能幫助抗氧化，減緩肌膚老化，調理膚質彈性等等。此外，藍莓的抗氧化活性還有亮白作用，可說是養顏美容的水果聖品！

5. 多喝水，促進代謝與排毒

王淨透露，自己其實不太喜歡喝水，但因為前陣子身體免疫力下降，經常感冒，才開始強迫自己每天喝至少1000cc的水。她發現，當攝取足夠水分後，不僅肌膚狀況變得更穩定更水潤，身體代謝也明顯變好，整體健康狀態有明顯提升。

同場加映：Jennie快30歲但毫無歲月痕跡 4招回春秘訣公開 靠1招省時秒消腫（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

延伸閱讀：

伊能靜談抗糖：光是改變主食就能瘦！列出詳細飲食清單，網讚：57歲超顯年輕

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】