無糖飲品非健康減肥？營養師分享這3大飲品或影響血壓、大腦健康

不少女生為了健康減肥，都會選擇無糖飲品，但其實看似健康的舉動，其實是蘊藏不少陷阱，不單成為「能量炸彈」，減肥不成反倒危害健康。近日，台灣營養師曉晶於社交平台上分享「看起來健康」的飲料，原來與高血壓息息相關，就讓我們一同了解更多！



相信大家都知道攝取過多糖份對身體弊多於利，不單令體重增加，亦會影響血壓、血糖，因為胰島素阻抗增加，促進尿酸生成與間接影響血管彈性，容易造成「三高」。近年「三高」日漸年輕化，如果你經常容易頭暈、疲倦，或覺得精神不濟的話，需要特別注意以下3大飲品！

「飲品陷阱」1.酸梅湯

天氣炎熱，為了消暑解渴或開胃，難免會想進食一些酸酸甜甜的食品或飲品，當中以涼茶、酸梅湯等最受大家歡迎。曉晶提醒大家，市面所販售的酸梅，鈉含量與糖分或會偏高，因為酸梅的製作過程中需要用鹽醃漬，以及大量糖調味，而製作酸梅湯又需要額外再調味，這樣或未能控制以及了解真正的鈉含量與糖分。

根據《Journal of Food Processing and Technology》在 2015 年的研究顯示，每週飲用超過 2.3 杯含糖碳酸飲料或高鈉飲品，與高血壓風險增加有關，而這個影響在女性與肥胖族群中特別明顯!（freepik）

「飲品陷阱」2.包裝無糖茶飲

想飲用一些有口味的飲品，又不想過於有負擔感，無糖茶飲、零卡飲品則會成為不少減肥人士的首選。雖然無糖茶飲標榜「無糖」，但其實當中或含有人工甜味劑，例如阿斯巴甜、蔗糖素等成分。根據《Archives of Cardiovascular Diseases》於2016 年的研究顯示，人工代糖飲料（ASBs）也與 高血壓風險增加有關，長期攝取人工甜味劑不單或會影響腸道菌群，同時會間接影響胰島素敏感性與血壓調節。

想飲用一些有口味的飲品，又不想過於有負擔感的話，曉晶分享可以自製飲品，例如能夠減少水腫的黑豆水、促進血壓穩定的暖檸檬水以及無糖綠茶。（freepik）

「飲品陷阱」3.運動飲料

運動過後喝上一杯冰冷的飲品就最好不過，但其實運動飲品的鈉含量與糖分都不簡單，是款隱藏的「能量炸彈」。根據《The American Journal of Cardiology》於2014 年的研究顯示，含糖飲料攝取增加與收縮壓與舒張壓升高有關連。曉晶建議如果只是輕度運動的話，建議只要補充水分已經很足夠。如果是長時間劇烈運動、流汗過多，或是因腹瀉造成電解質失衡，才需要補充這類飲品。