《難哄》章若楠回應整容爭議　6秘訣減肥變靚　「1動作」飯後瘦身

內地女演員章若楠，以166公分的纖細身材與清新甜美的外貌受到關注，IG帳號更成為熱搜關鍵字，近期憑藉《偷偷藏不住》姐妹作電視劇《難哄》，與白敬亭搭檔上演高糖甜寵戲碼，劇集話題度持續飆升，成為近期熱播焦點。



然而，近日網上流傳一張章若楠2016年拍攝廣告的舊照，畫面中的她五官與現在的模樣有明顯差異，隨即掀起熱議，不少網友開始質疑她是否動過整形手術，一度陷入爭議風波。

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章若楠6大瘦身飲食妙招（IG@zhangruonannan；01製圖）

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《難哄》章若楠昔日舊照遭疑整型！

章若楠近日在電視劇《難哄》中飾演女主角溫以凡，以其學生時期的青澀形象和美麗外貌深受觀眾喜愛，並被封為「國民校花，然而，近日曝光的2016年章若楠與歌手薛之謙合作的航空公司廣告引發網友熱議，當時的章若楠臉部輪廓較為圓潤，五官較為平坦，與如今的初戀校花形象大相徑庭，這引起了網友的質疑，有人認為她可能進行了整形手術，並留言表示，

「鼻子應該有微調吧」

「以前就像路人」

「這差別太大了，應該動過刀吧？」



對此，章若楠親自回應，她認為自己的改變主要來自於減肥成功和化妝技巧的提升，而非整形，她也分享了一個有趣的經歷，曾有過合作的導演在觀看《難哄》後發訊息問她：「妳怎麼長得不太一樣？」這讓章若楠忍不住笑了出來，並自嘲道自己的變化引起了不少關注。到底章若楠是靠什麼方法外型變得更精緻？趕緊一起來看看吧！

章若楠變美關鍵解析

1. 喚醒代謝早餐菜單

章若楠認為早餐是一天中最重要的一餐，這不僅能提供身體所需的能量，還能有效提升新陳代謝，幫助她保持纖細身材。她的早餐選擇遵循高蛋白、低升糖指數（GI）的碳水化合物與膳食纖維的組合，這樣的搭配不僅能增加飽足感，還能穩定血糖，避免攝入過多熱量。

她常吃的食物有燕麥雞蛋杯，將燕麥、雞蛋與牛奶混合後，經過烤製，然後再撒上一些藍莓和堅果碎，這不僅是一道低卡的早餐，還能提供豐富的纖維與健康脂肪，幫助她一整個上午都能感覺飽足，另一道她喜愛的早餐櫛瓜蛋餅，熱量僅150大卡，既營養又不會讓人感到過於負擔，章若楠強調，吃好早餐能開啟一天的代謝開關，這對於控制體重與保持身材至關重要。

2. 午餐遵循營養均衡

午餐是一天中最具挑戰的一餐，因為它直接影響到下午的能量與精力，因此章若楠注重營養的均衡搭配，她的午餐原則是選擇優質蛋白質，搭配低升糖主食與大量蔬菜，這樣既能提供充分的營養，又能有效控制卡路里攝入，維持健康的體態。

例如，章若楠常吃的娃娃菜炒牛肉，這道菜簡單又美味，能提供豐富的蛋白質和纖維，並且低脂、低卡，另一道她愛吃的午餐是香煎雞胸肉配雜糧飯，這道餐點不僅滿足她的味蕾，還能補充足夠的營養，避免過多的碳水化合物攝入，有助於消化，還能促進新陳代謝，確保整體熱量控制得當。

3. 晚餐輕盈吃輕鬆瘦

對於晚餐，章若楠有著一套特別的減脂策略，她通常會選擇高纖維和低鹽烹飪的餐點，避免晚上攝入過多的熱量與油脂，她的晚餐時間通常會提前，並且注重食材的選擇與烹飪方法，這樣不僅能讓她輕鬆控制體重，還能保持體內的健康平衡。

她推薦的晚餐之一是蘆筍炒牛肉，這道菜能提供豐富的膳食纖維與蛋白質，蘆筍含有大量纖維，有助於消化，而牛肉則是優質蛋白的來源，這道菜既能滿足食欲，又能幫助身體排毒，清理多餘的脂肪，另一道晚餐選擇是豆腐蔬菜湯，這道湯選擇用嫩豆腐替代肉類，搭配冬瓜與白菜，熱量非常低，非常適合需要減脂的人群。

4. 飯後站立40分鐘

除了飲食上的調整，章若楠還養成了一些簡單但有效的減脂小習慣，這些習慣不僅有助於消化與體態調整，還能促進整體健康。首先，飯後她會靠牆站立約40分鐘，這個動作有助於食物的消化，並且能矯正姿勢，長期下來能顯著提升整體氣質與身體線條。

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5. 晚上8點後禁食

其次，章若楠晚上8點後會禁食，這個習慣幫助她保持微微的飢餓感，促進晚間的脂肪燃燒，並保持身體的健康狀態。

6. 運動前半小時喝黑咖啡

最後，章若楠也會在運動前半小時喝一杯黑咖啡，這不僅能提升她的代謝率，還能有效促進運動中的脂肪燃燒，這些小習慣幫助她在保持身材的同時，還能享受健康的生活方式。

章若楠的變美過程並非僅僅依賴外在的整形手術或短期的流行減肥法，而是通過健康的飲食習慣與堅持不懈的自律來達成的，她的瘦身之道在於注重每一餐的營養搭配，從早餐到晚餐的精心選擇，都彰顯了她對健康生活方式的堅持。你也想趁夏天瘦出最美狀態嗎？不妨試試章若楠的瘦身方法吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】