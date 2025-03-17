李聖經化身茉莉公主騷腹肌　私藏秘訣「1動作」　快速減肥瘦小腹

演而優則唱，韓國演員李聖經不僅擁有精湛演技，還擁有一副好歌喉，近期更挑戰音樂劇《阿拉丁》，飾演茉莉公主，演出大獲好評！



近日她也在IG分享了其「茉莉公主」造型的照片，穿著經典藍色戲服的她，露出超明顯又結實的川字腹肌，讓全網驚呼：「腹肌仙子！」

以模特兒出道的李聖經，擁有高挑纖細的完美比例，但其實過去她曾為了拍攝韓劇《舉重妖精金福珠》，刻意增胖10公斤，之後僅花了短短半年便迅速瘦回來，展現驚人的意志力與自律精神。究竟她是如何維持這樣的好身材呢？以下就來解析李聖經的瘦身秘訣！

李聖經茉莉公主造型網民大讚，公開好身材川字腹肌3大秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

李聖經3招虐腹減肥法（IG@heybiblee；01製圖）

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1. 重量訓練，由內而外變健康

「想變美，必須先讓身體變健康！」



她認為，當身體健康時，血液循環會變好，皮膚狀態也會改善，甚至還能幫助消耗更多熱量，對瘦身和養膚都有加分效果。反之，如果身體不健康，再多的保養品或化妝品都無法真正改善膚質。

為了讓身體保持最佳狀態，她堅持規律運動，並養成長期重訓的習慣，至今已持續10年。她每天都會進行重量訓練，但不會過度操勞，每次大約1小時，讓身體能夠有效鍛鍊，同時避免運動傷害。

2. 健康飲食，不節食也能維持體態

對於飲食管理，李聖經的理念是，

「想吃的東西可以吃，但要聰明選擇。」



她不會刻意節食挨餓，而是盡量避免過鹹的食物，並減少攝取精緻澱粉。如果當天吃得比較多，她就會透過增加運動來平衡熱量攝取。

回顧她當年為了拍攝《舉重妖精金福珠》刻意增胖10公斤，之後能夠在短短半年內恢復苗條身材，關鍵就在於飲食控制與規律運動。除了到健身房訓練外，她在家也會挪出時間鍛鍊，特別加強核心運動，讓身體線條更緊緻。

3. 每天堅持棒式訓練，打造川字腹肌

看到李聖經飾演茉莉公主時，那令人羨慕的川字腹肌，讓人不禁好奇她的鍛鍊方式。其實，她先前在YouTube頻道《OngStyle옹스타일》中分享，因飾演《阿拉丁》的茉莉公主，服裝設計會露出較多身材曲線，因此她比平時更注重身材管理，每天睡前都會額外加強10分鐘運動。

其中就包括做「棒式（平板支撐）」！她在節目中示範了基礎棒式、棒式＋臀部扭轉、側棒式等。這些動作雖然看似簡單，但卻能有效鍛鍊核心肌群，尤其是腹橫肌。她特別強調，

「腹橫肌是支撐腹部內側的基本肌肉，強化這塊肌肉能夠幫助收緊小腹，吃飯時才不會肚子凸出。」



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腹肌訓練推薦

標準棒式（Plank）

雙手手肘撐地，核心收緊，維持30秒至1分鐘為一組，共作3-4組。

側棒式（Side Plank）

側身支撐，訓練腹部側邊肌群，左右各維持30秒為一組，共作3-4組。

登山者（Mountain Climbers）

雙手撐地，身體呈高平板式姿勢，雙腿膝蓋交替向胸口收起，一組進行30秒，共作3-4組。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】