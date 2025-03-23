IVE Liz輕鬆做「2件事」瘦出女團級美腿　減肥後熱度直追張員瑛

韓國女團IVE 2月3日推出了第三張迷你專輯《IVE EMPATHY》，並在近日搶先釋出新曲〈Rebel Heart〉的MV。



一經發布，便迅速掀起粉絲熱烈討論，大獲好評。近兩年來，IVE的聲勢可謂直線上升，從2024到2025年初更是活動滿檔。在表演舞台上，許多眼尖的粉絲發現成員Liz似乎變瘦了許多，尤其那纖細的「芭比腿」，更是完全不輸給另一位人氣成員張員瑛。

韓國人氣女團IVE成員Liz近日瘦身成功遭熱議，變瘦後美腿拍得住同隊成員張員瑛，減肥秘訣不藏私全公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國女團成員IVE Liz減肥秘訣分享（IG@liz.yeyo；01製圖）

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Liz瘦身成功！美出巔峰神顏

回顧Liz過去的身材話題，她曾因被拍到大屏幕上顯得發福的畫面，在韓國論壇上掀起激烈爭論。一部分網友認為，身為偶像的她沒有做好管理身材，另一部分則認為那只是拍攝角度問題，對Liz的批評未免過於苛刻且不公平。

隨著這段爭議逐漸平息，Liz在過去一年裡的身材變化可說是顯而易見。不僅原本圓潤的臉蛋變得更加精緻立體，就連雙腿也瘦到令人驚艷的程度。雖然許多網友認為瘦下來的Liz更加亮眼，但也有粉絲表達對她健康狀況的擔憂，認為只要她過得開心幸福就好，不要給自己太大壓力。

好身材秘訣：堅持運動

Liz的改變背後，離不開她對身材管理的努力。IVE成員們曾分享過保持好身材的秘訣，那就是「堅持運動」。他們透露，早在出道前，便透過皮拉提斯和增強式訓練（PT）來提升體能。即使在行程繁忙的情況下，成員們也會抽出時間鍛煉，確保自己維持在健康的狀態。

Liz也特別談到了她的親身經歷，並表示運動讓她變得更健康。她分享了自己的鍛煉方法，主要以PT和有氧運動為主，並表示有氧運動對於提高體力很有效。

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有氧運動

有氧運動的好處多多，當持續進行超過20分鐘後，身體開始分解脂肪作為能量來源，這不僅有助於減少體內多餘脂肪，還能強化心肺功能。適中的運動強度以及持續性，能有效提升耐力並促進新陳代謝。此外，規律進行有氧運動還有助於穩定情緒，減少焦慮。

增強式訓練（PT）

「增強式訓練（PT）」則能夠提升肌肉力量和爆發力，增加基礎代謝率，使身體在休息時也能消耗更多熱量。其次，增強式訓練通常涉及高強度的動作，能有效燃燒脂肪並促進全身的卡路里消耗；此外還能改善心肺功能和運動表現，讓身體更健康！

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