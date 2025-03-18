運動前後應攝取碳水化合物！台醫分享降體脂飲食法 5點輕鬆減肥

【減肥/減肥方法】不少女生在減肥的期間，十分留意磅數上的改變，相當執著於或多或少的數字變動。對比身體質量指數（BMI），能夠改變體型的減肥關鍵，其實在於體脂率。不想用錯減肥方法，減成隱性肥胖的「泡芙人」，不妨跟著台灣著名減重醫師 蕭捷健醫師學習，明白到如何健康、安全地減重！



一提到減肥，必定會聯想起需要減少日常攝取能量，從而令脂肪下降。誰說脂肪一定是增重「敵人」，其實脂肪並非全部都是沒有用的，脂肪不單為身體提供能量，更是佔了大腦所需的營養素60％！

減重醫師 蕭捷健醫師近日在YouTube 分享了降體脂的瘦身秘訣（YouTube@蕭捷健醫師。碳水循環 x 飲食自由 ）

拆解脂肪！

脂肪能夠主要分為兩大類：必需脂肪以及儲存脂肪，必需的脂肪用於保護器官、調節荷爾蒙以及協助身體的維生素吸收，而儲存脂肪，主要存在於皮下或內臟脂肪，多餘的飽和脂肪和反式脂肪，亦會令身體有不同的患病風險，例如增加患上脂肪肝、心血管阻塞（中風）或糖尿病等風險。

體脂率的重要性！

既然脂肪具備如此多的功能，到底體脂率的標準又是多少？怎樣的體脂率才叫足夠？蕭醫師分享過高或過低體脂率都不健康，男生低於5％不單會令肌肉流失，更會令荷爾蒙失調，嚴重影響免疫能力。女生低於12％亦會令荷爾蒙失調，甚至影響生育功能。

脂肪並非增重「敵人」，體脂率才是減重關鍵（freepik）

男女體脂率的「黃金比例」

男生標準體脂率：應該維持在10到20％，具有高強度運動需求的話最低可以達到5到10％

女生標準體脂率：一般可以維持在20到28％。



台醫分享5大降體脂減肥貼士

想減肥成功，正確的控制體重方法亦相當重要，蕭醫師更分享「吃對、動對、睡得好」才能持之以恆瘦身成功，他亦分享了數個降體脂的減肥貼士。

降體脂減肥法｜1.增加蛋白質

比起吃少些，吃對食物更顯重要，特別是蛋白質對於減肥有莫大的幫助，既能保護肌肉，同時容易引發飽腹感，減少暴飲暴食的機會。另外，蛋白質需要較高的熱效應來消化，蛋白質消化過程中需要消耗更多熱量，亦有助於增加基礎代謝，能夠讓身體長期燃燒卡路里。

蕭醫師指大家可以用餐時先吃蛋白質，整日的蛋白質吸收率為體重的1.5倍，特別可以多吸收植物蛋白，例如豆類、堅果、豆腐和豆製品等。

降體脂減肥法｜2. 減少精緻食品

一提到減肥，糖份、精緻澱粉與加工食物完全是減肥的大禁忌！這些食品不單無法提供長時間的飽腹感，消化過程中迅速轉化為葡萄糖，導致血糖波幅大，更容易引發飢餓感。特別是看似輕巧的零食，其實是個「能量炸彈」，一不小心就會容易過量攝取。

台醫分享5大降體脂減肥貼士（《美食無間》劇照）

降體脂減肥法｜3. 低GI食物

近年減醣飲食相當盛行，大家開始意識到除了熱量數字，吃對食物更會影響胰島素分泌的增長，血糖波幅大所伴隨的後果。想減緩血糖升幅，低GI食物會是個好選擇，蕭醫師分享早餐的白麵包可以換成全穀物，例如燕麥、全麥麵包等，午餐或晚餐的白飯可以換成糙米、蕃薯或南瓜等。

降體脂減肥法｜4. 運動前後攝取碳水化合物

不少女生都會誤以為運動前後應該減少進食，才能讓減肥功效提高。但其實適量的碳水化合物攝取有助於增強運動效果！

運動前建議攝取如香蕉、藜麥或全麥吐司加花生醬等類型的碳水化合物，這樣可以讓身體儲存能量，防止疲勞。運動後30分鐘到1小時攝取碳水化合物，建議可以選擇高GI碳水化合物和蛋白質，能夠促進肌肉恢復，並配合蛋白質修復肌肉組織。

蕭醫師分享「吃對、動對、睡得好」才能持之以恆瘦身成功！（《放學別走》劇照）

降體脂減肥法｜5. 生活習慣加乘

除了飲食方面，睡眠與日常運動習慣，亦會對降體脂有明顯作用。蕭醫師指大家應該保持7到8小時的睡眠，保持心境放鬆與運動習慣，因為當我們處於壓力狀態時，身體會分泌皮質醇來幫助應對壓力，亦會令脂肪囤積腹部。