6大惡習令你五官逐漸變難看　彎腰駝背顏值大打折扣　附自救指南

朋友們，有沒有覺得以前自拍怎麼拍怎麼好看，現在鏡子一照，心態直接裂開？怎麼下巴變短了？眼睛沒神了？嘴角好像也有點下垂？



今天，來盤點一下讓五官逐漸崩壞的6大罪，快來看看，你是不是正在親手毀掉自己的顏值！最後還有自救指南！

6大日常常見習慣易令五官漸變衰老憔悴，教你逐個擊破，恢復原來美貌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

令五官逐漸衰老崩壞6大日常習慣（小紅書＠囍，財；01製圖）

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1. 熬夜+暴飲暴食，皮膚變得暗沉憔悴

如果你天天熬夜，還配合高糖高油的放縱式飲食，恭喜你，離氣色蠟黃、皮膚粗糙、黑眼圈加深不遠了！

熬夜會讓膠原蛋白流失，臉垮得比同齡人快10倍；高糖飲食=糖化反應，皮膚暗沉+毛孔粗大，一秒變老十歲；作息紊亂，新陳代謝下降，眼睛浮腫、法令紋加深、嘴角下垂告別精緻！

正確做法：

- 11點前睡覺，養好氣色比化妝管用

- 少吃高糖食物，皮膚狀態立刻肉眼可見變好

- 多喝水+吃蛋白質，讓膠原蛋白不離家出走



2. 表情管理失控，讓皺紋和臉型跑偏

很多人不自覺喜歡皺眉、抿嘴、撇嘴，長此以往，你的五官會被固定在醜陋模式！皺眉=川字紋+顯老10歲；抿嘴=法令紋加深+嘴角下垂，苦命臉GET；撇嘴=臉歪了，顏值直接掉線！

正確做法：

- 時刻提醒自己放鬆表情，別讓皺紋定居

- 練習閉嘴呼吸，防止下巴後縮、嘴巴突出去

- 多按摩淋巴、做提升訓練，讓臉部肌肉回到正確位置



3. 盲目跟風化妝，妝越畫越醜

化妝雖然不是萬能的，部根據自身情況化妝那就是「災難現場」！眉毛太細or紋成蠟筆小新？一秒老十歲！底妝假面or過白？臉和脖子分開兩國！睫毛蒼蠅腿+眼線太粗？土味感直接上臉！

正確做法：

- 找到適合自己的妝容風格，別盲目跟風

- 學會修飾五官，而不是生搬硬套（比如眉形要順着自己的骨相）

- 清透乾淨比濃妝更高級



4. 日常姿勢不對，體態崩塌導致五官變形

駝背、頭前傾、聳肩，這些壞習慣讓你不僅看起來沒氣質，還會直接影響五官！頭前傾=下巴後縮，整張臉顯得又短又擠；駝背=肩膀內扣，氣場瞬間-50%；長期低頭玩手機=下頜線消失，雙下巴拜拜不掉！

正確做法：

- 站有站相，坐有坐相，練習挺拔氣質

- 定期拉伸肩頸，防止體態變形影響顏值

- 儘量少低頭玩手機，保持下頜線的清晰度



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5. 頭髮沒打理，顏值直接降30%

髮型真的會影響顏值，但很多人不是天天披着一頭油膩枯草，就是隨便綁個大媽頭，顯老10歲！髮質毛躁+油頭？顯得邋遢、髒兮兮！髮型不適合臉型？整個人五官會被拖累！頭髮扁塌？看起來毫無精神，臉還更大！

正確做法：

- 勤洗頭+護理髮質，讓頭髮蓬鬆有光澤

- 找到適合自己臉型的髮型，修飾五官

- 髮量不多的朋友，儘量避免中分+貼頭皮



6. 精神狀態不行，整個人看着沒氣場

心態影響長相，真的是真的！總是愁眉苦臉、喪喪的、不自信，整個人都會越來越不好看！長期焦慮=臉上寫滿疲憊感，五官鬆弛；整天抱怨=嘴角下垂，法令紋加深；沒自信=走路彎腰駝背，氣質全無！

正確做法：

- 調整心態，做個有能量感的人，整個人都會更有光彩

- 多運動，運動真的能讓人氣質和顏值一起上升

- 笑容是最好的美顏濾鏡，微笑=瞬間加分



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總結，若想變醜？這6種方法隨便選！但如果還想還原美貌，那就按以下的做：

1. 熬夜+暴飲暴食，皮膚崩壞

2. 表情管理失控，皺紋拉滿

3. 化妝盲目跟風，妝感災難

4. 體態崩塌，五官變形

5. 頭髮沒打理，顏值掉線

6. 精神狀態不行，氣質全無



美麗不是天生的，而是「一點一點經營出來的！」，從今天開始，管理好自己的五官和氣質，變成越來越精緻的自己！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】