經常食大餐後腫到崩潰？3招消水腫飲食技巧　每朝做「1事」即見效

交際應酬總是免不了大魚大肉的應酬，體重似乎也因此悄悄飆升？



其實，許多時候並非真正變胖，而是因為高鈉飲食導致的水腫問題。身體囤積了多餘的水分，不僅讓人感覺沉重，甚至還會影響精神狀態。

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3招消水腫飲食秘訣（IG@sungziyoung；01製圖）

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調整飲食，找回輕盈感

如果想快速恢復輕盈感，不妨從調整飲食和生活習慣入手。選擇低鈉、高鉀的食材，搭配多喝水與均衡飲食，不僅能幫助身體排除多餘水分，還能加速代謝，輕鬆告別假性肥胖，重拾自信與健康！

方法1. 輕斷食，減輕身體負擔

當一段時間內熱量攝取過多，建議在之後嘗試輕斷食來調整身體狀態。輕斷食並非完全禁食，而是透過減少進食量和調整時間來幫助減輕身體負擔。早餐和晚餐只攝取平常食量的一半，中餐則保持正常，並選擇高蛋白質和高纖維的食材，例如水煮蛋、雞胸肉、蔬菜以及低糖水果。這些食物不僅能提供足夠的飽足感，還能促進腸道蠕動，幫助身體排除堆積的廢物。

此外，進食時間也可以採用「168間歇性斷食法」，將每日三餐的進食時間集中在8小時內（例如上午10點到下午6點），其餘16小時讓身體進行消化和修復。這種方法有助於減少熱量攝取，同時促進脂肪燃燒和代謝。

方法2. 多喝水，加速排除多餘水分

水是消除水腫的關鍵！成年人每天需要攝取的水分約為每公斤體重乘以35毫升。例如，體重55公斤的人，每天需喝約1925毫升的水。但如果因為高鹽飲食導致水腫，建議在此基礎上增加500毫升的水攝取量，即每天飲用2000至3000毫升的水。這不僅能幫助體內多餘的鈉隨尿液排出，還能促進循環代謝，加速恢復輕盈感。

此外，飲水時可以選擇溫水，尤其是早晨起床後喝一杯溫開水，能促進腸胃蠕動。也要避免含糖飲料或高鈉湯品，以免適得其反，增加水腫情況。

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方法3. 高鉀低鈉飲食，平衡體內電解質

想消除水腫，飲食中增加高鉀食材是個好方法。例如，香蕉、海帶、紫菜、菠菜等食物富含鉀元素，能幫助調節體內鈉鉀平衡，進而減少水分囤積。同時，應避免食用高鹽、高油的加工食品，例如鹹餅乾、泡麵、罐頭等，這些食物不僅含鈉量驚人，還會讓身體更容易儲水，造成浮腫問題。

如果想讓飲食更加豐富，可以嘗試將高鉀食材融入日常餐點中，例如製作菠菜蛋捲、香蕉燕麥粥，或加入紫菜作為湯品配料，既健康又美味。

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搭配運動與伸展，讓代謝更上一層樓

除了飲食調整外，適度運動也是消水腫的好幫手。每天進行30分鐘的有氧運動，如快走、瑜伽或跳繩，不僅能提升新陳代謝率，還能促進循環，加速體內多餘水分的排出。此外，簡單的伸展運動，例如腿部抬高、貓式伸展或拉筋，能緩解久坐造成的循環不良，對消水腫也很有幫助。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】