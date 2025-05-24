比水光肌更適合炎夏的底妝？化妝師解構法式裸妝 打造最美妝感

【法式妝容/化妝教學】來到濕熱悶焗的時份，體感溫度直達35度以上，無論是對於皮膚或身體都是極大的挑戰。早上辛苦化好的妝容，經歷完汗水、天氣溫度，不用半天就已經出現脫妝或溶妝問題。不想出現這些尷尬情況的話，不妨學習輕薄透亮，同時注重防油、防汗的法式裸妝，今次《01女生》邀請到化妝師Sarah Cheng向大家分享當中的妝容秘訣！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的色號、易買程度、持妝程度、顯色程度、滿意程度和價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

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法式裸妝底妝關鍵

提到法式妝容，不少人或許會誤以為著重於輕薄底妝即可，其實法式裸妝相當考驗底妝，若然底妝不夠耐汗、耐皮脂，不單妝容無法貼膚，更會突顯毛孔，令精緻度下降。想維持精緻的法式妝容，Sarah 建議大家選擇輕薄，同時具遮瑕度的底妝產品，配以遮瑕膏少量多次重點遮瑕，從而打造透薄的底妝。

化妝師Sarah Cheng 解構法式裸妝 (freepik)

如何打造理想的法式裸妝？

想營造貼膚同時具遮瑕能力的底妝，大家可以搭配蜜粉以及定妝噴霧使用，因為蜜粉除了可以作為定妝之用，透明蜜粉可以透出皮膚質感，打造較輕薄的妝感。有色蜜粉更可以提供額外嘅遮瑕或提亮效果。定妝噴霧不單可以定妝，當中的水份亦能讓妝容更自然、水潤，從而降低粉感。

法式裸妝不單講求乾淨輕透底妝 更是打造出零粉感的精緻感(IG@lilyjcollins)

Sarah 提醒大家定妝的時候，要注意有色粉餅或蜜粉的用量，以免令妝感變得厚重，出油過後容易出現浮粉且不均勻的情況。特別是乾肌女生，當中的吸油功效或會令到皮膚更加乾燥，從而出現斑駁、卡粉。

這樣做一整天都能維持輕薄無瑕的妝感

在香港如此濕熱的天氣下，除了使用定妝噴霧妝、以少量多次的手法上妝。Sarah 分享補妝亦是相當重要的一環，大家在補妝前可以先以紙巾或面油紙，輕輕壓走臉上多餘油脂，當臉部保持乾爽狀態才補妝，才能輕鬆維持輕薄無瑕的妝感一整天！