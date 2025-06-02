醫美成分專家破解防曬產品6迷思　受爭議成分Paraben消費者要注意

跨過小滿，夏日的暑氣與紫外線將更加明顯。熾熱陽光來襲，你的防曬配備準備好了嗎？



除了物理性防曬衣著、帽子等單品，防老必備的「防曬乳」更不可缺席！但你的防曬乳真的挑對了嗎？坊間熱議的「Paraben防腐成分」你又了解多少？這次特別請教擁有超過20年生技與醫美保養品開發經驗的成分科學專家、現任台灣保養品牌「寵愛之名」副董事長兼研發長——周傑，為大家解答：防曬乳成分挑選6大觀念。

醫美專家解答防曬乳成分6大挑選觀念，一篇告訴你為何成分「Paraben」備受爭議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

專家解答防曬產品6大常見迷思（pexels@BATCH by Wisconsin Hemp Scientific；01製圖）

+ 19

「Paraben成分」在防曬與保養品中的角色為何？

近年來，消費者對成分篩選的意識越來越敏銳，不只期望保養品具備溫和與安全屬性，其中備受爭議的「Paraben防腐成分」，更是國際市場上使用最普遍、同時爭議也最多的議題之一。那麼，「Paraben」到底是什麼？它在美妝產品中扮演什麼角色？又為什麼全球都在關注？

周傑副董事長指出，

「在防曬與保養品中，Paraben的主要功能是抑制微生物滋生、延長產品保存期限。根據2020年台灣衛福部對化粧品防腐劑成分的使用規定，『對羥基苯甲酸酯』（Paraben）被明確禁止添加於三歲以下兒童尿布部位的非立即沖洗產品中。同年，帛琉亦在其海洋友善法規中全面禁止Paraben家族成分。這些政策加深了大眾對其潛在風險的關注。再者，由於消費者對保養品成分的風險敏感度通常高於對醫療品的容忍度，也使得保養市場對Paraben的接受度逐漸下降。」



「無Paraben」標示是否等於產品更安全？

從周傑副董事長的分析可知，Paraben作為維持產品功能性的成分，在某些配方中確實有其必要性。因此消費者在挑選產品、判斷成分時，應保持理性與客觀，而非盲目跟風市場趨勢。當然，Paraben確實存在致敏風險，這也讓許多人疑惑：「無添加Paraben」是否就等於產品更安全？周傑副董事長提醒，

「『無Paraben』並不等於更安全，最重要的是，消費者應檢視成分整體的安全性、致敏性與穩定性相關評估報告。」



「植萃成分」是否真的安全？

許多消費者對成分篩選仍存在不少迷思，特別是「植物性」、「植萃」成分，經常與「溫和、安全」畫上等號，但事實真是如此嗎？周傑副董事長說明，

「『植萃』雖然聽起來天然，但有些植物精油或萃取物的刺激性更高（例如柑橘精油會引發『光敏感』），導致更大的致敏風險。天然不等於溫和與安全，挑選時仍需重視成分組合與濃度。」



同場加映：搞錯防曬順序=白擦！擦後等「這時間」再補最佳 3款護膚防曬推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

防曬中還有哪些「致敏成分」需留意？

除了廣為人知的Paraben，防曬產品中的成分百百種，還有哪些常被忽略卻具刺激性的成分？周傑副董事長進一步補充，

「除了應避免易致刺激的防腐劑與酒精外，其他常見的致敏成分還包括：維他命A類物質（如視黃醇）、水楊酸、苯甲酸類化合物、氯化鉀，以及香茅、檸檬草、薄荷等植物萃取物，也建議敏感性膚質者儘量避免使用。」



「物理性防曬」是否更溫和？

許多消費者在挑選產品時，會傾向選擇標榜「物理性」的防曬產品，認為它們更溫和、友善敏感肌膚。確實，與化學性防曬相比，物理性防曬的刺激性較低，不過也有缺點需留意。周傑副董事長表示，

「物理性防曬雖較為溫和，但容易產生悶痘、泛白問題，且對UVA的防護效果有時不如化學性防曬。因此選購時，仍應綜合考量產品的整體特性。」



同場加映：曬太陽後切忌即刻美白？藥劑師曝黃金6小時3件事：要避免沖熱水涼（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

「SPF、PA數值」是否代表越高越好？

在選擇防曬品時，多數消費者會特別注意SPF與PA值，認為「數值越高防曬效果越好」。對此，周傑副董事長提出專業建議，

「從防曬目的來看，SPF與PA值的確越高，防禦力越強。但實際使用時還需考量膚感問題，通常數值越高，質地可能越油膩、黏稠，進而降低使用意願。因此建議消費者依實際膚況與使用情境挑選合適產品。」



延伸閱讀：

2025粉棕色染髮造型12款！顯白不挑膚色、短中長髮靈感一次看

好市多洗髮精必買推薦！8款無矽靈成分、敏感頭皮也安心

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】