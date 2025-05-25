曬太陽後切忌即刻美白？藥劑師曝黃金6小時3件事：要避免沖熱水涼

天氣越來越熱，每天出門都免不了被紫外線攻擊，很多人都習慣會擦防曬產品，但還是有「變黑」的風險，這時候你是不是就會想要使用美白產品了？



專家提醒，其實在曬太陽後千萬不要急著美白，尤其是在這「黃金6小時」，應該要注意這三點，才可以避免皮膚變黑又脫皮。

曬太陽後美白產品勿急住搽，藥劑師教你3大曬後保養重點修復法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

曬後黃金6小時 3大護膚要點（pexels@Armin Rimoldi；01製圖）

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知名網絡影音台灣衛教藥劑師「三寶藥師」何峻宇，日前在Facebook粉專上拍攝影片分享，在曬太陽後別急著擦美白產品的影片。他先是解釋，皮膚之所以會變黑，主要就是因為紫外線中的UVA，會刺激黑色素的生成，而一般我們在曬完太陽之後，皮膚其實是會先變紅，之後再變黑，並非馬上變黑。

何峻宇提到，這時候「曬後黃金6小時」就很重要，是皮膚修復的黃金期，擦美白產品其實並沒有太大幫助，反而應該做好這三點！

1. 冰毛巾冰敷10-15分鐘

皮膚在被曝曬後，會呈現熱熱燙燙的情況很正常，嚴重一點就會反紅，這時候使用冰過的毛巾在幾個重要的位置進行冰敷，可以達到鎮定效果，避免皮膚發炎，若改用冰過的蘆薈凝膠也可以達到相同效果。

2. 避免洗熱水澡

避免過度刺激皮膚，最好就是避免洗熱水澡，若真的要沖澡，那麼可以將溫度調較低一些，另外也要記得，這時候千萬不可使用去角質和美白產品，應該讓你的皮膚休息一下。

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3. 補充水分和維他命C、E

如同運動過後身體會缺水，曬完太陽後同樣也是，這時候就應該補充足夠的水分，而維他命C和維他命E本身就有增強抗氧化的功用，也能預防皮膚損傷，減少皮膚老化和皮膚癌的風險。

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