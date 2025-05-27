日韓新彩妝趨勢「夢幻紫妝容」　化妝師教5大關鍵　黃皮亦能駕馭

今年彩妝圈掀起一股「夢幻紫」風潮，從眼影、腮紅到唇彩、打亮，全都染上迷人的薰衣草色調。



這種帶冷感的紫色，不但能讓膚色看起來更白更透，還營造出清新柔和的妝容氛圍。這次特別邀請台灣專業彩妝師Ivan老師，深入解析「紫色彩妝」的流行重點、挑選技巧，以及各種膚色該如何駕馭，讓你畫出仙氣滿滿又不踩雷的夢幻妝容。

日韓熱門「紫色彩妝」，專業化妝師教流行重點及挑選技巧，輕鬆打造春夏最潮妝容（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日韓流行彩妝趨勢「夢幻紫妝容」介紹（IG@hince_official；01製圖）

+ 24

今年的紫色，為何特別迷人？

近年紫色彩妝不斷進化，從早期偏深的莓紫、葡萄紫，轉變為如今大受歡迎的「薰衣草紫」。Ivan老師表示，這種冷調的紫色之所以人氣超高，是因為搭配近年流行的冷白皮膚色，能營造出一種透亮、清新的感覺。尤其是紫色本身就帶有一點藍色光感，擦上後會讓膚色看起來更白更乾淨，瞬間提升整體妝容的透明度與質感。

必收單品：從底妝到唇彩都要有「紫」

Ivan老師強調，今年紫色彩妝不只是單一部位上色，而是整體妝容的色調協調，從妝前打底、打亮、腮紅到唇彩，通通都能看到紫色的身影：

• 紫色蜜粉餅：幾乎所有開架與專櫃品牌都推出帶紫的定妝粉，幫助中和暗沉、提亮膚色，打造冷白感

• 液態高光：取代過去的金色珠光光澤，改用水光感或獨角獸偏光的紫粉色調，在光線下閃耀柔和光澤

• 紫色腮紅：特別適合打造仙氣感，從面中打亮到延伸至眼下的腮紅，一氣呵成超夢幻

• 薰衣草唇彩：今年紫色唇彩走的是像獨角獸眼淚的偏光感，疊擦在原本的唇彩上，不但修飾唇形、營造夢幻感，也能讓整體妝感更一致



總結一句話：今年的紫，不只是點綴，而是妝容靈魂！

紫色妝容會挑膚色嗎？白皮、健康膚色怎麼選？

很多人擔心紫色彩妝不好駕馭，其實只要選對色調，每種膚色都能畫得好看。Ivan老師建議，根據膚色挑選適合的紫色深淺與搭配色是關鍵。

白皙膚色：完全無壓力，勇敢大面積用紫！

白皮膚幾乎可以放心使用所有冷調紫色，像薰衣草紫、丁香紫都能大面積使用在眼影與腮紅上，能強化白皙膚色的透明感，甚至可以省略過渡色直接上妝。

健康膚色：避開過白紫色，用「灰紫、芋紫」打底更自然

如果是偏小麥或健康膚色，就不能直接使用過白的紫，否則容易讓面中提亮區過亮、與其他部位形成「斷層」，反而顯黑。建議用薰衣草紫腮之外，還要用芋紫或灰紫做過渡，就能讓紫色頰彩更柔和且不突兀。也可選擇帶橘棕感的紫色，與膚色融合效果更好。

黑眼圈沒遮好，小心紫色變「瘀青妝」！

Ivan老師特別提醒：想畫好紫色妝容，底妝乾淨是基本功！尤其是現在流行將腮紅畫在眼下位置，幾乎與眼影相連，而這個部位正是黑眼圈最明顯的地方。如果遮瑕沒做好，紫色上臉不但不顯白，反而會讓人誤以為是「被打到」的瘀青。

小提醒：畫紫色妝前，記得先遮好黑眼圈！



紫色妝容的NG地雷，你踩了嗎？

雖然紫色很美，但也有不少人畫起來總覺得「哪裡怪怪的」。Ivan老師分析，很多人出錯的地方在於妝容「不完整」，只畫紫色眼影，卻搭配完全無關的唇色或腮紅，整體感不協調，自然看起來就不順眼。

關鍵：紫色妝要有「一體感」

紫色妝容的美感來自整體搭配，唇彩、腮紅、眼影三者最好都帶點紫色調，才會有協調感。如果只在眼妝用紫、其他都是大地色，效果反而打折。

同場加映：日本大缺貨「藍色提亮液」介紹 一搽改善蠟黃 附3款產品推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

紫色可以和什麼顏色搭配？

除了單擦紫色，紫色彩妝也可以搭配這些顏色使用，讓妝感層次更豐富。例如：

• 搭配粉色：用淺粉色先打底，再疊擦紫色，能讓紫色更顯色、不發灰，也能避免被黃皮膚「吃掉」色彩

• 搭配灰調紫或桃紫色：特別適合健康膚色，用來做過渡色非常自然



Ivan老師分享一個小技巧，很多人說紫色擦上去怎麼都偏灰？那是因為少了粉色打底，紫色容易被黃色肌底中和，顯色就打折扣了。

小總結：想畫好紫色妝，這幾點要記住！

1. 白皮超適合：大膽嘗試薰衣草紫、大面積沒問題

2. 健康膚色挑對紫：選擇灰紫、芋紫、桃紫做過渡

3. 遮瑕要到位：尤其是黑眼圈，沒遮好會像瘀青

4. 妝容要統一：紫色妝不是單點裝飾，要整體搭配才仙

5. 紫色會顯白，但選深一點的才不會「過亮」或顯髒



今年紫色真的大爆發，從底妝到彩妝全都被染上一層夢幻濾鏡。如果你也想趕上這波紫色熱潮，不妨參考Ivan老師的建議，挑選適合自己膚色的紫，打造屬於你的冷感仙氣妝！

同場加映：aespa Winter個性腮紅妝5重點教學 附5款胭脂推薦化出同款妝容（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

金智媛顯瘦寬褲找到了！出自法國「貴婦級ZARA」內行人識貨：淚之女王時期早在穿！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】