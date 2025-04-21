aespa Karina曾陷整形疑雲　3大私藏化妝術公開　完美窄鼻這樣畫

整形話題再度圍繞SM娛樂旗下女子團體aespa隊長Karina！



擁有167公分傲人三圍和精緻「AI臉蛋」的她，自出道以來就因完美外貌備受矚目，然而，近日網友翻出Karina的舊照，發現其外貌與現在有明顯差異，紛紛質疑她是否經過整形，瞬間引發熱烈討論，讓Karina再度成為網絡焦點！

aespa Karina天然顏值提升秘訣，3步驟AI臉蛋化出AI般精緻妝容技巧，附3款修容推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

aespa Karina 3招化妝修容技巧（IG@katarinabluu；01製圖）

+ 21

aespa Karina昔日舊照爆整形

aespa Karina（劉知珉／유지민），有著水汪汪大眼睛、高挺鼻型以及小巧鵝蛋臉型，一出道，精緻長相就被封為「人間AI臉」稱號。日前有網友翻出她的昔日舊照，照片中的長相明顯有所不同，而陷入整形疑雲。其實容貌差異，不一定是靠整形，有時候妝容改變，以及瘦下來後，五官也會改變，以下小編就來分析Karina的顏值

aespa Karina整容級化妝分析

1. 內雙眼皮變深邃雙眼皮眼型

Karina本身眼睛就是屬於內雙眼型，眼皮摺痕不明顯，容易產生泡泡眼的狀況，因此在眼妝部分，使用雙眼皮貼強化眼皮摺痕，及調整大小眼，內雙眼型就會瞬間變成深邃雙眼皮眼型，另外眼線部分，除了描繪上眼皮強化深邃度以外，在眼頭及眼中至眼尾位置進行描繪，並刻意空出下眼線前端，營造小缺口，眼睛就會瞬間變大！

2. 肉肉鼻變高挺窄鼻

在鼻型部分，Karina過去鼻子就很高挺，但鼻翼兩側偏肉，才會與現在的鼻型有所不同。要從肉肉鼻變窄鼻，靠彩妝也能輕鬆做到，首先利用遮瑕膏遮蓋原本鼻翼線條，接著沾取修容粉於原本鼻翼上1-2mm位置畫出一條假鼻翼線條，最後用指腹向下暈開，這樣鼻翼就會立即縮小，若你本身也是肉肉鼻的話，一定要試試這個整容級的彩妝技巧！

3. 嬰兒肥臉蛋變成鵝蛋V臉

Karina以前的臉型明顯偏肉，現在卻是鵝蛋V臉，臉型會有明顯改變，其中一個原因大概就是變瘦，瘦下來後，不僅臉形線條更明顯，五官也會更加凸出，另外其實修容修的好，不用瘦身也能成小V臉，首先沾取修容粉於臉頰肉肉的地方刷上，接著再使用打亮於下巴位置畫出倒三角形的形狀，即可打造尖下巴。

看完強大的修容技術後，是不是也很想試試看，以下就來推坑3款顏色自然不突兀的修容產品給大家，趕緊挑一款試試看吧！

同場加映：aespa Winter個性腮紅妝5重點教學 附5款胭脂推薦化出同款妝容（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

3款修容產品推薦

NARS Summer Solstice Cheek Duo

限量金緻誘光雙色修容盤，彷彿輕輕刷上就能帶來金緻光影般的浮雕外殼，內含融合全球熱賣色＃LAGUNA與＃IBIZA，雙色修容3D堆疊宛如沐浴在金色陽光下的光影交錯、立體金緻小臉渾然天成！

Guerlain Terracotta Summer Compact Powder，01 Light Bloom

Terracotta Summer Compact Powder內含兩朵陽光盛開的蜜粉之花，一絲金黃珠光交織著細緻的粉色，又或是中央一塊珊瑚橘，一掃上雙頰，瞬間透出健康光澤。臨摹出大地之於光線的綺幻色彩，一盤雙效內含修容與腮紅，輕鬆打造出迷人盛夏光景，便能擁有自然、立體光感妝容，輝耀出兩種太陽光。

同場加映：日本必買5款最新限定彩妝 SUQQU唇膏2新色 THREE限量發售眼影盤（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

Celvoke活采無瑕輕透蜜粉餅

使用天然礦物色結合極細緻的光采粉體可自然反射光線，高達99%天然成分完美修飾肌膚，彷彿將妝容融於肌膚中透出自然光澤感。

看完上述Karina顏值變化分析後，是不是也覺得臉蛋變化不一定就是靠整容，強大的妝容技術，也能讓你改變容貌！不妨試著將上述彩妝技術放進日常妝容中，增添整體顏值的精緻度吧！

延伸閱讀：

真的沒整形！Hailey Baldwin 遭網友貼出「今昔對比照」差很大，原來只是化妝技術進步啦～

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】