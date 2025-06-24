最新10款開架氣墊粉餅推介　Maybelline遮瑕首選　Fwee打造水光肌

現代人生活步調快，對於任何大小事都追求高效率，尤其上妝時間更得快狠準！



這也讓強調方便攜帶、上妝快速、遮瑕力高的氣墊粉餅成為近五年來的底妝人氣選項。你也依賴氣墊粉餅的高效妝感嗎？甚至喜歡收藏各式造型氣墊殼呢？不需要花大錢，2025年10款開架氣墊粉餅清單絕不讓你失望！

2025年10款平價開架氣墊粉餅清單，無需花大錢亦可打造高級妝效！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選10款最新推出開架氣墊粉底（IG@fwee_makeup；01製圖）

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1. Maybelline

Maybelline SUPERSTAY超持久30H氣墊粉底霜，$239



開架市場霸主Maybelline的底妝系列向來有著好口碑，高遮瑕力、高持久性，讓它成為許多消費者夏季底妝的首選。而今年一登場便有著高討論度的「月光小忌廉」，不只粉質茲華如奶油慕斯，內裡更富含維他命E及多重胺基酸，能提升肌膚保水度、服貼性，並且柔焦毛孔，妝感輕盈不厚重。

2. Etude

Etude雲朵輕盈完美氣墊粉餅



今年韓國平價彩妝品牌Etude首度攜手BLACKPINK Jennie愛用明星化妝室Kitts，共同打造全新氣墊粉餅。此款雲朵氣墊擁有粉藍果凍外殼、兼具時尚與記憶點，在粉體設計上則強化了修飾性與補水力，藍調色澤可校正泛紅與蠟黃，水霧妝效則能完整撫平瑕疵，創造原生肌般的膚質狀態。

3. Kate

KATE無瑕美肌濾鏡氣墊，$128；濾鏡氣墊盒，$35



打造如同濾鏡般的無瑕膚質，是KATE此次推出氣墊的最大特色。主打高遮瑕、高服貼的粉體設計，能有效隱藏毛孔、膚色不均與小瑕疵。搭載光燦微粒與控油柔霧成分，讓妝容在日照下也不泛油光，維持乾淨立體的輪廓感。不含外盒的設計更適合環保補充愛用者自由組裝。

4. 1028

1028 NUDE GLOW肌淨光養膚氣墊粉餅 SPF50+



專為濕悶氣候打造，這款養膚型氣墊不僅遮瑕度高，還能全天維持貼膚持妝效果。獨家「柔焦感光科技粉體」可拍出無瑕膚質，自帶微霧濾鏡感；搭配冰河褐藻、五胜肽等奢養級成分，長效保濕同時養護肌膚屏障。打造出肌膚仿若天生透亮的自然妝效。

5. Fwee

Fwee玻璃光感氣墊粉底 Glass ver.



想實現韓妞同款「水光肌」，Fwee這款氣墊粉餅可說是首選。內含67%保養成分，包括溫泉水、玻尿酸、神經醯胺與泛醇等，妝感服貼且能於上妝同時呵護肌膚。升級版粉體大幅提升遮瑕力與持妝力，卻不帶黏膩厚重感，一拍呈現自然光澤。非常適合偏乾或暗沉膚質提亮使用。

6. Muzigae Mansion

Muzigae Mansion光滑霧面氣墊 SPF50+/PA+++，$268



主打結合外觀設計與妝效體驗的代表作，這款氣墊以「綁繩」為靈感設計，話題十足。粉體細膩，拍上肌膚後能自然柔焦毛孔與細紋，營造霧面妝效。五種養膚成分同步緊緻肌膚，全天持妝不浮粉，是忙碌上班族與外出旅行者的理想底妝選擇。

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7. I'm meme

I'm meme 我愛神力氣墊粉餅（特霧）



特別為油肌與瑕疵肌設計，此款氣墊主打球型遮瑕粉體技術，能緊密貼合肌膚，打造零毛孔視覺效果。添加多種控油植萃，改善出油困擾，同時減少口罩沾染與暗沉現象。高防曬系數特性，搭配清爽質地，讓妝容持久不悶妝。

8. Clio

Clio Kill Cover Founwear Cushion The Original SPF50+/PA+++



被譽為「母胎級裸肌神器」的這款羽感氣墊，搭載全新羽絨粉體，能瞬間遮瑕、修飾毛孔，卻絲毫不厚重。親膚油脂科技讓粉體與肌膚完美融合，妝感自然透亮，還能抗氧不易暗沉。配合24小時持妝技術與柔光微粒，實現緞光質地的完美平衡，適合全日持妝需求。

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9. Artistry

Artistry氣墊粉底 SPF50+/PA++++，15g，$473



主打「妝感＋保養」同步進行，Artistry這款氣墊運用光學折射技術，拍出微霧濾鏡光澤感。煙醯胺、玻尿酸、朝鮮薊等成分有效修護並提亮膚色，長時間維持明亮無瑕的底妝狀態。外加上，純素配方、無動物實驗特性，讓它使用起來更加安全、溫和。

10. Parnell

Parnell Cicamanu Serum In Matte Cushion SPF50/PA++++，$339



韓國藥妝Olive Young人氣品牌Parnell，這款霧感氣墊以「積雪草舒緩」為核心。蘊含92%積雪草精華與賽洛美，具顯著的修護力與鎮定力，並搭配高遮瑕粉體，能有效修飾泛紅與暗沉。無添加酒精與香精，敏感肌也能安心使用，是敏弱肌膚的溫和選擇。

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