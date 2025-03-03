00後原來咁樣化妝？Z世代化妝妝容4大重點　「這1點」令人勁費解

在時尚潮流瞬息萬變的時代，Z世代的妝容風格已然成為一大亮點。



這群年輕女生不僅勇於嘗試新穎的妝容技巧，更以獨特的方式詮釋「美」。從眼妝上的小心機到底妝的極致追求，再到腮紅的創新使用，每一個細節都充滿了讓人驚訝的時尚感，近日《女人我最大》節目上，就為大家揭開這些潮流的秘密，看看Z世代是如何在妝容上玩出新高度的。

Z世代打造妝容的4個時尚重點解碼，底妝要自然清透仿似天生好皮膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

00後流行妝面4大時尚元素拆解（IG@ivestarship；01製圖）

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1. 眼妝貼鑽

眼妝的魅力在於它能瞬間點亮整個面容，而Z世代的女孩們無疑是這方面的高手。Dolly之絃分享，即使妝容再素雅，眼下的提亮和貼鑽也是必不可少的。這些小巧而閃亮的鑽石貼紙，猶如星光般在眼周閃爍，讓雙眸瞬間Bling Bling的充滿活力。這不僅是一種妝容技巧，更是一種自信的展現，每當眨眼時，璀璨的光芒都讓人無法忽視，這也成為Z世代吸睛的秘密武器。

2. 乾淨底妝

乾淨底妝是Z世代追求的核心，也是營造高級感的關鍵所在。彩妝師IVAN老師指出，這個世代的年輕人崇尚自然無暇的肌膚質感。她們注重底妝的細緻和高級感，力求肌膚透出自然光澤。這種底妝不僅要遮瑕力強，還要讓肌膚看起來如絲綢般順滑。簡單來說，就是要有一種「天生麗質」的錯覺，讓人分不清是化妝還是天生好膚質。

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3. 膏狀腮紅

膏狀腮紅成為Z世代的最愛，因為它完美融合了自然感與高級感，也不會破壞原本底妝。彩妝師IVAN老師建議，先用粉紫色或淺紫色大的膨脹色腮紅膏大面積打底，再以奶茶色或蜜桃色的收縮色在顴骨高處輕輕點綴。這種層次分明的手法不僅不會影響底妝質感，反而提升了整體妝容的立體度和精緻感。膏狀腮紅的細膩質地，使得肌膚看起來如同自帶光澤，讓整個妝容瞬間升級。

4. 無時無刻帶髮捲

如果你看到Z世代的女孩隨時隨地戴著髮捲，千萬別驚訝。台灣藝人Mei（邱馨葦）透露，這是她女兒日常的一部分，起初她也不理解這股潮流，但IVAN老師解釋說，這是為了避免使用髮膠造成的僵硬效果，保持髮絲的自然飄逸。隨時戴著髮捲，當自拍時拿下來的那一刻，瀏海就能呈現出最完美的弧度，這正是Z世代追求的自然與完美結合。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】