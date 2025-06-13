網絡瘋傳化妝技巧　「粉底+1神器」高溫暴雨都不怕　附4產品推薦

夏天出門，底妝超容易變「土石流現場」？



別怕，最近Threads上狂推的「粉底+1神物」底妝公式超猛，簡單兩步驟，就能讓你從大太陽走進暴雨也不會花妝！小編實測真的穩，連戴口罩也不掉。想擁有像開美肌濾鏡一樣的零脫妝妝感？這篇一定要收藏起來！

輕鬆打造零脫妝神妝效底妝公式，高溫暴汗都唔驚，附4款產品推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

防脫妝化妝技巧 附4款散粉推介（小紅書＠Yumi美妝；01製圖）

+ 11

零脫妝底妝公式這樣做：先蜜粉後底妝！

秘訣不是粉底怎麼上，而是——上粉底前先拍蜜粉！這招可以預吸多餘油分，讓後續粉底更服貼、更不浮粉。而且你還可以把蜜粉「揉進粉底裡」一起用，最後可以再薄薄上一層蜜粉或定妝噴霧，無論今天是38度高溫還是下大雨，妝都定得像蓋房子一樣穩，不再怕臉變成土石流。

5款定妝蜜粉／散粉推薦

1. MAKE UP FOREVER HD SKIN SETTING POWDER

MAKE UP FOREVER HD SKIN SETTING POWDER 18g，$400



這款蜜粉完全零存在感，但控油力超強！微米等級細粉體，不厚重、不乾澀，妝感清透又霧化。重點是它有8種專業色號，不管你是蠟黃肌、泛紅肌還是超白冷膚，都能找到命定色。每天出門拍照都像自帶柔光濾鏡，妝容乾淨又不脫妝，真的神！

2. PRAMY柏瑞美 清透無瑕絲柔蜜粉

PRAMY柏瑞美 清透無瑕絲柔蜜粉 100g



這顆蜜粉近期也大受歡迎，甚至請來歌手How Z強勢代言！主打「外輸內控」科技，蜜粉裡加了抗氧化成分，能延緩底妝暗沉，下午臉不會變髒。粉體用10微米中空微球，吸油但不吸水，控油力一流不會乾裂卡粉。上臉很輕盈，毛孔也被柔焦掉了，直接升級成霧感高級臉！

同場加映：日韓新彩妝趨勢「夢幻紫妝容」 化妝師教5大關鍵 黃皮亦能駕馭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

3. heme輕透持妝蜜粉

heme輕透持妝蜜粉 7g，$60



平價蜜粉裡的小黑馬！00絲霧款主打控油，粉質細緻不會顯毛孔；01柔光款含玻尿酸+海藻糖保濕成分，還加了白色珠光粉，擦上去有點微微光澤感，臉看起來像有睡飽一樣水潤。兩款都不會厚重、不卡粉，CP值爆高，新手也不怕失手！

4. Laura Mercier柔光透明蜜粉

Laura Mercier柔光透明蜜粉 29g，$380



蜜粉界的長青樹必須認識一下！這款持妝長達16小時，霧面妝感乾爽不厚重，粉體細緻到不會卡在細紋裡，毛孔直接隱形。最棒的是它不會浮白，也不會讓底妝變厚，看起來還是像原生肌膚那麼自然。如果你在找一顆穩到爆的全能蜜粉，它絕對值得投資！

同場加映：日本開架美妝10款暢銷睫毛膏推薦 ettusais主打束感睫香港有售（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

延伸閱讀：

夏天穿搭神鞋是它！GU爆紅「網眼瑪莉珍鞋」超推薦，穿過都誇：好穿好走又百搭

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】