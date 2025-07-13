夏日必學4款簡單流行髮型×髮飾搭配推薦　快速打造日系時髦造型

夏季高溫讓你陷入髮型搭配的煩惱嗎？



尤其炎熱氣候容易使頭髮出油，看起來不僅顯邋遢，整體時髦度也會瞬間降低，但注重細節的日本女生，每到夏天反而讓頭髮成為搭配重點，透過不同技巧的綁髮風格變化，使造型視覺乾淨清爽又聚焦，但除此之外，他們也會利用「髮飾品」加乘，為頭髮增添層次與聚焦重點，想知道日系女子在2025夏天最愛哪先綁髮推薦嗎？還有結合4款近期超流行的髮飾混搭，讓你輕鬆上手之外，快速打造令人稱羨的日系時髦印象，一起來看看有哪些必學撇步吧。

日本女生夏日最愛4款清爽綁髮，附髮飾搭配推薦，一秒提升髮型時尚度（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款簡單髮型×髮飾搭配 打造日系清爽造型（01製圖）

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1. 珍珠髮圈×低丸子頭

早已成為大家心中百搭髮型之一的「低丸子頭」，好駕馭的編髮風格，即使手不巧也能輕鬆綁出好看造型，不論透過繞圈、對褶等方式，都呈現出理想的低丸子頭，另外，絕對不能錯過加上珍珠髮圈點綴，快速增添精緻優雅的品味氣質。

2. 大髮夾×中分髮

近期在日本女生圈吹起一股「大髮夾」風，誇大的髮夾設計，就是要讓人一眼看出心機細節，以絨毛、珠飾、亮點等的髮夾，適合搭配極簡的髮型風格，例如中分微捲髮或者俐落的髮尾外翹，才不會使髮型顯得太繁複反而失焦。

3. 髮髻×鯊魚夾

當想製造知性高雅氛圍的時候，推薦可以嘗試以髮髻加上鯊魚夾，首先將頭髮隨性盤起並纏繞，再夾上鯊魚夾即可完成，尤其鯊魚夾的設計相當多元，運用不同款式混合，便能瞬間轉換多變的造型溫度，不僅適合約會或上班時使用，天氣炎熱的時候，也能帶來涼感舒適的整體視覺。

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4. 辮子頭×蝴結結髮飾

從簡單辮子頭到複雜的法式編髮，都能展現出輕甜女孩感的日系氛圍，利用多個細緻的蝴蝶結髮飾加乘，結合繽紛顏色的妝點，讓頭髮更顯搶眼注目的亮點，充滿Y2K的氣息，讓夏日裝扮增加滿分的時髦魅力。

運用編髮夾髮飾搭配打造搶眼印象

從不同的編髮風格，像是低丸子、髮髻、辮子到俐落髮型，如果想加點細節精緻度的話，結合以上推薦4款髮飾品，讓你在每天都能呈現令人為之著迷的日系時髦態度。

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