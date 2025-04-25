2025春夏4款電髮造型趨勢　蛋捲頭完美修飾臉型　圓臉高顴骨都啱

迎接春夏，不僅服飾要更換全新印象，髮型當然也不能錯過，揮別秋冬沉穩低調氛圍，新季節不妨換上活潑輕盈的風格，為造型連結令人為之亮的注目感受，喜歡關注流行動態的大家，除了蒐集衣著的時尚資訊之外，是不是也會同時觀察髮型趨勢呢？



2025春夏日本女生紛紛換上「捲髮」呈現，透過不同短髮、中長髮、長髮混搭各式捲度，讓整體營造充滿季節感的時髦氛圍，想知道近期超流行的必備捲髮有哪些嗎？一起從以下4款範本參考，從層次、法式波浪、蛋捲頭、慵懶微捲變換，讓你輕鬆展現日系質感氣息。

春夏最新流行趨勢，4款日本超人氣捲髮造型介紹，讓你輕鬆成為時尚焦點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

春夏最新4款日系曲髮髮型指南（01製圖）

+ 16

1. 層次捲

刻意製造的打薄層次，特色在髮尾輕薄效果，非常適合髮量厚重或較多的人使用。結合短髮層次設計，看起來不僅很顯清爽度，透過往外捲的捲度，讓短髮風格再也不會單調無聊，如果想散發率性氣息的話，可加入中分或旁分，而妹妹頭瀏海則添加幾分活力感。

2. 蛋捲頭

近期超流行的蛋捲頭，著重在緊密具份量的中捲髮，比起羊毛捲從髮根開始有捲度更好駕馭，不論是圓臉、長臉、寬顴骨都適用，帶點可愛又時尚的捲髮造型相當適合春夏，當想讓髮型變換成隨性感受，只要將捲度拉鬆，瞬間提升一股甜美女孩的日系印象。

3. 法式波浪捲

優雅浪漫的法式波浪捲，非常推薦想展現知性氣質時，從顴骨兩側外捲的大捲度，並融入髮尾彈性線條，能為臉部打造小臉視覺，同時讓輪廓線條更加立體，加入空氣瀏海的中分髮，簡單展現大人感Look。

同場加映：2025春夏日本最流行4款髮色 深摩卡極百搭 推薦「1色」瞬間顯白（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

4. 慵懶微捲

喜歡日系慵懶氛圍的大家，是不是每次看到日本女生髮型，尤其是好像沒燙的長髮微捲，都會迫不及待存下圖片預約髮型師，雖然此風格看起來似乎好整理，但其實不小心還是容易顯得邋遢，所以吹整跟造型品的使用還是不能馬虎，才能輕鬆擁有加分的慵懶微捲。

一起換上各種不同捲髮打造新印象

以上推薦4款捲髮造型，從短髮到長髮都能變化出與眾不同的時髦印象，大家也準備好換上哪一款捲髮了嗎？一起在春夏來臨之際，打造全新的日系魅力吧。

同場加映：BLACKPINK Rosé近日仙氣造型惹熱議 氛圍感慵懶辮子超簡單教學（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】