夏季頭髮易黏笠？日本女生都在剪4款短髮　瞬間顯臉細又清爽減齡

隨著夏日到來，面對戶外炎熱又高溫的天氣，開始想以清爽乾淨的造型呈現，除了服飾要更換單品之外，髮型當然也不能錯過，尤其每次換新風格，讓髮型師整理過後，看起來也會變得不一樣，還能增加美美的儀式感，看膩一頭長髮嗎？



2025夏季正吹起一股「短髮」風潮，連日本女生也愛上，紛紛透過不同短髮營造簡約俐落的LOOK，想知道有哪些必剪的短髮趨勢嗎？一起從以下盤點4款短髮，從男孩頭、狼尾層次、羽毛剪等，呈現煥然一新的視覺印象，一起看看有哪些推薦，並截圖預約設計師吧！

日本女生熱推4款必剪短髮，狼尾層次俏皮率性，柔美與中性夾雜輕鬆減齡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本夏季流行4款清爽短髮髮型（01製圖）

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1. 小貓羽毛短髮

「羽毛剪」是最近日本女生非常推薦的短髮，主軸在空氣瀏海+俐落齊髮尾，臉頰兩側以羽毛感的造型為主，不僅可以修飾輪廓線條，打造精緻小臉感，而且帶點小貓的萌萌視覺，看起來無害又甜美，使短髮也能打造女孩印象。

2. 小捲鮑伯短髮

熱潮一直不減的鮑伯頭，早已成為街頭人士的最愛，2025夏季鮑伯頭則走一個捲髮風格，運用小捲或中捲度結合，讓鮑伯頭展現與過往不同的嶄新樣貌，加上微旁分、短瀏海很適合額頭較寬的臉型使用，並運用輕透感的染髮，使夏日充滿俏皮活力的日系氣息。

3. 層次狼尾短髮

刻意打高層次的短髮，髮尾以「薄」為重點的狼尾設計，讓短髮增添一股酷帥的細節焦點，髮尾融入慵懶蓬鬆的微捲，瞬間讓髮量翻倍，快速製造簡約率性的感受，將柔美與中性風完整結合。

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4. 俐落男孩短髮

平時如果懶得整理頭髮的話，推薦大家選擇俐落的男孩頭短髮，側邊露出耳朵並修順，能讓臉部五官更立體，融入中分瀏海隨性撥一撥就很好看，使夏日造型打造清爽舒適的LOOK，隨時隨地都能時髦有型出門。

從短髮展現令人為之一亮的造型

以上推薦近期很流行的4款日系短髮，大家已經準備好要換上新髮型了嗎？透過不同短髮參考範本，不僅加強精緻小臉輪廓，同時讓整體散發嶄新印象的風格魅力，為夏日點亮俐落乾淨的聚焦層次。

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